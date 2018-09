Del Potro sahá po druhém finále US Open, v tom prvním získal zatím jediný grandslamový titul

Tenisové US Open bude možná pár hodin připomínat fotbalový šampionát. Alespoň na tribunách, které budou při prvním semifinálovém zápase plné fanoušků v modrobílých dresech národního týmu Argentiny. Jedním z hráčů na kurtu totiž bude Argentinec Juan Martín Del Potro, který touží zopakovat devět let starý příběh na americkém grandslamu. A potřebuje k tomu ještě dvě výhry. New York 17:49 7. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Juan Martín Del Potro na US Open. | Foto: Jerry Lai | Zdroj: USA TODAY Sports

V New Yorku získal Juan Martín Del Potro svou zatím jedinou grandslamovou trofej. A možná u toho řada fanoušků, kteří v pátek na stadion dorazí, v roce 2009 byla a pamatuje si na pětisetovou finálovou výhru nad tehdy na US Open pět let neporaženým Švýcarem Rogerem Federerem, po které se Del Potrovi třáslo tělo a rozechvěl hlas.

„Nemohl jsem tu trofej ani udržet, jak jsem byl nervózní a šťastný. Nemohl jsem ze sebe dostat slova, abych promluvil k fanouškům. Tu trofej mám doma, rád se na ni každý den podívám, když tam jsem. Nevím, jestli někdy dokážu získat novou, ale zkouším dělat všechno pro to, aby se to povedlo,“ přiznává Argentinec Del Potro.

Jednu dobu mohl slavnou trofej doma obdivovat často, byť to asi nebylo nic příjemného. Opakovaně ho trápily zdravotní problémy, hlavně zápěstí. Dva roky v kuse chyběl na grandslamových turnajích. Vrátil se předloni ve Wimbledonu a od té doby je, zdá se, stále silnější.

V Brazílii získal olympijské stříbro a od her v Riu je potřetí v grandslamovém semifinále. Letos vyhrál dva turnaje na betonu, v mexickém Acapulcu i ten v Indian Wells, který je považovaný za největší po grandslamech.

„Jsem velmi šťastný, že jsem se dostal do této pozice. Ani nezáleží na konečném výsledku na turnaji. Bavím se tím, že zase můžu hrát na takové úrovni před spoustou fanoušků. Po všech problémech, které jsem překonával, je myslím dobré radovat se z takových věcí. Tenhle sport miluji, rád soutěžím a jsme hrdý na to, že jsem zase tady,“ říká Del Potro.

A rádi jsou zřejmě i fanoušci, kteří teď mohou svého hrdinu, známého či kamaráda podporovat i v semifinálovém duelu s nejlepším tenistou světa Španělem Rafaelem Nadalem. Juan Martin Del Potro svým příznivcům nikdy nezapomene po zápase poděkovat. Vždyť v horkých a mimořádně vlhkých dnech trpěli podobně jako tenisté, říká.

„Pro fanoušky a pro mé kamarády, kteří u toho pijí pivo, jsou to složité podmínky. Je to nebezpečná kombinace, ale baví se. A myslím, že jsou ohleduplní. Vytvářejí dobrou atmosféru,“ říká Juan Martín Del Potro.

A dobrou atmosféru budou vytvářet jistě i tentokrát, stejně jako fanoušci Rafaela Nadala, kterých bude na stadionu ve městě plném španělsky mluvících lidí také hodně.