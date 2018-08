Strýcová na US Open končí ve třetím kole, nestačila na Mertensovou

Česká tenistka Barbora prohrála ve 3. kole na US Open s Belgičankou Elise Mertensovou 3:6 a 6:7 a s turnajem se loučí. V pátek o postup do osmifinále budou bojovat ještě další dvě Češky - Karolína Plíšková se postaví domácí Sofii Keninové a Karolína Muchová vyzve Ashleigh Bartyovou z Austrálie. New York 19:35 31. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová | Foto: Reuters

Při svém prvním podání ještě Barbora Strýcová brejk odvrátila, při tom druhém už se jí to ale proti o deset let mladší soupeřce nepovedlo. Za stavu 2:4 se pak česká hráčka sice dostala zpátky do hry, když Mertensové vzala servis, jenže její soupeřka ji vzápětí napodobila a nakonec vyhrála první set 6:3.

Stejně jako v prvním setu i v tom druhém bojovala Strýcová především sama se sebou. Za stavu 6:5 měla česká hráčka tři setboly a mohla zápas zlomit, jenže v důležité chvíli selhala, ani jeden neproměnila a v následný tie-break nakonec prohrála 6:7.

Strýcová má i přes vyřazení za sebou nejlepší grandslamovou sezonu v kariéře. V Austrálii i v Paříži se dostala do osmifinále, ve Wimbledonu se stejně jako teď na US Open dostala do třetího kola.

V pátek se v rámci 3. kola představí ještě další dvě Češky. Karolína Muchová vyzve Australanku Ashleigh Bartyovou a Karolínu Plíškovou čeká domácí Sofia Keninová.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku:



Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Mertensová (15-Belg.) - Strýcová (23-ČR) 6:3, 7:6 (7:4), Sevastovová (19-Lot.) - Makarovová (Rus.) 4:6, 6:1, 6:2.