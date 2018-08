Suverénní Strýcová hladce prošla do 3. kola US Open, španělskou soupeřku porazila 6:0 a 6:1

Tenistka Barbora Strýcová na US Open potřetí v kariéře postoupila do třetího kola, když porazila Španělku Laru Arruabarrenaovou-Vecinovou hladce 6:0 a 6:1. O postup do osmifinále se Strýcová utká s patnáctou hráčkou světa Belgičankou Elise Mertensovou.

