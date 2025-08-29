Lehečka poprvé v osmifinále US Open. Collignona ve 3. kole amerického grandslamu porazil hladce 3:0
Tenista Jiří Lehečka postoupil poprvé do osmifinále US Open. Na betonových dvorcích v New Yorku porazil Belgičana Raphaëla Collignona 6:4, 6:4, 6:4. O postup do čtvrtfinále se utká s nasazenou šestkou Američanem Benem Sheltonem, nebo Francouzem Adrianem Mannarinem.
O postup do osmifinále se dnes utkají ve Flushing Meadows ještě tři Češi. Markéta Vondroušová hraje s nasazenou sedmičkou Italkou Jasmine Paoliniovou. Barbora Krejčíková narazí na turnajovou desítku Emmu Navarrovou z USA a Tomáše Macháče čeká Francouz Ugo Blanchet.
Lehečka, který plní roli nasazené dvacítky, se probojoval do čtvrtého grandslamového osmifinále v kariéře. Mezi šestnáct nejlepších se dostal také dvakrát na Australian Open (2023, 2025) a předloni ve Wimbledonu.
Třiadvacetiletý tenista z Kněžmostu porazil přemožitele Nora Caspera Ruuda z druhého kola Collignona za dvě hodiny a 11 minut. Pomohlo mu 39 vítězných míčů. Belgičan doplatil na 31 nevynucených chyb, udělal i 14 dvojchyb.
První set získal Lehečka díky brejku v páté hře. Ve druhé sadě Collignon přišel také díky řadě dvojchyb o podání třikrát a ve třetím setu si už Lehečka vítězství utéct nenechal. Čtyřmi gamy v řadě otočil nepříznivý vývoj ze stavu 1:3 a utkání zakončil při třetím mečbolu.