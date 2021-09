Kvitová podlehla ve dvou setech Sakkariové a s US Open se loučí po třetím kole

První zlom zápasu mohl přijít za stavu 2:1 pro Kvitovou, když česká hráčka vedla při podání soupeřky 40:15 a sahala po brejku. Řekyně ale dokázala hrozbu ztráty servisu zažehnat.

Kam až dojde ‚nový Nadal‘? Osmnáctiletý Alcaraz udolal Tsitsipase a na US Open přepsal historii Číst článek

Hned nato si navíc i ona vypracovala svůj první brejkbol, který navíc napoprvé proměnila a šla do důležitého vedení. Pak už si obě tenistky svá podání bezchybně chránily, a tak Sakkariová získala první sadu v poměru 6:4.

Ve druhém setu chybovala Kvitová hned v prvním gemu, když nabídla Sakkariové hned tři brejkboly. A Řekyně ten třetí využila. Pak už Sakkariová v pohodě dokráčela k vítězství, když druhou sadu zakončila čistou hrou na returnu.

Kvitová nebyla ve své kůži, ani jednou nedokázala vzít své soupeřce podání a zaostala za ní ve všech ohledech. Desáté hráčce žebříčku WTA se tak nepodařilo vylepšit svou letošní garndslamovou bilanci, když ani na jednom prestižním podniku neprošla přes třetí kolo. Sakkariová po triumfu 6:4 a 6:3 zaslouženě postoupila do osmifinále, kde se utká s Biancou Andreescuovou.

Na US Open tak v ženské dvouhře zůstávají už jen dvě Češky. Babora Krejčíková už si zajistila účast v osmifinále, Karolína Plíšková se pokusí ji napodobit v sobotu večer proti Australance Ajle Tomljanovicové.

Under the radar @mariasakkari defeats Petra Kvitova 6-4, 6-3 to score her eighth Top-20 win this season! pic.twitter.com/U0sz9eViPp — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Sakkariová (17-Řec.) - Kvitová (10-ČR) 6:4, 6:3, Andreescuová (6-Kan.) - Minnenová (Belg.) 6:1, 6:2, Bencicová (11-Švýc.) - Pegualová (23-USA) 6:2, 6:4.