Na US Open má jistou účast devět Češek, z mužů se představí pravděpodobně jen Veselý

Celkem deset českých zástupců má jistotu startu v hlavní soutěži tenisového US Open. Vedle devíti žen se do ní po zveřejnění přihlášek dostal z mužů jen Jiří Veselý. Newyorský grandslam by se měl na betonových kurtech ve Flushing Meadows hrát od 31. srpna do 13. září.

