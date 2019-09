V pouhých patnácti letech si může Američanka Cori Coco Gaugffová připadat jako rocková hvězda. Když totiž hraje, také na ni přijde spousta fanoušků. Jen místo kytary ovládá tenisovou raketu a čím dál tím častěji poráží i mnohem starší hráčky. Dokazovala to na minulém grandslamu ve Wimbledonu, pokračuje v tom i teď na domácím US Open v New Yorku. New York 11:44 2. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cori Gauffová (vlevo) a Naomi Ósakaová. | Foto: Geoff Burke-USA TODAY | Zdroj: Reuters

Je to tak trochu jako v tom známé vtipu, ve kterém se bojíte otevřít ledničku, abyste tam nepotkali člověka, o kterém se mluví kdykoliv, když zapnete rádio nebo televizi. Ale zdá se, že fanoušci Cori Coco Gauffové by tuto vycházející hvězdu chtěli vidět kdekoliv a co možná nejčastěji. Vždyť hlavně díky ní byl zápas druhého kola ženské čtyřhry sledovanější než mnohé duely špičkových singlistů v pokročilejší fázi turnaje.

‚Cocománie' v New Yorku. Patnáctiletá Gauffová patří mezi největší hvězdy US Open

„Je to tak vždycky, když je někdo tak mladičký a tak talentovaný. Stává se to každé jedné dvou generacích, že se někdo takový objeví,“ řekla poražená ze zmíněného duelu Květa Peschkeová, která chápe, že o 29 let mladší tenistku fanoušci tak moc podporují.

„Je to hodně šikovná holka, opravdu hraje dobře. Bude mít budoucnost, jak to tak vypadá,“ dodala Peschkeová.

Teď po deblovém zápase děkovala Cori Coco Gauffová fanouškům jako vítězka duelu, ale po nedávném utkání v singlu mohla výjimečně mluvit k lidem na kurtu i jako poražená. I její přemožitelka Japonka Naomi Ósaková cítila, jak moc kariéru patnáctileté dívky publikum prožívá, a tak netradičně přizvala mladou Američanku k rozhovoru.

I když má Cori Coco Gauffová jisté výhody, například dostala od pořadatelů US Open volnou kartu do hlavní soutěže, přestože už jejich počet pro hráčky útlého věku na okruhu WTA vyčerpala, nesetkává se ze záští. A podle spoluhráče z mládežnických výběrů Američana s českými kořeny Martina Damma je velmi oblíbená.

„Je v pohodě, mám ji docela rád. Je hodná. Znám ji asi od třinácti let a nikdy jsem s ní neměl problém. Napsala mi, když jsem vyhrál první debl,“ řekl patnáctiletý Martin Damm.

Damm se už také snaží prosadit mezi dospělými. Díky volné kartě startoval s o rok starším Čechoameričanem Tobym Alexem Kodatem v mužském deblu a protože společně první kolo zvládli, stali se dohromady nejmladším párem, který kdy utkání čtyřhry US Open vyhrál.