I tentokrát prošla na grandslamovém turnaji úvodními koly, kde bývá ze všech tenistek nejspolehlivější. Ale do těch závěrečných se na letošním US Open Karolína Plíšková nedostane. Světovou trojku zastavila v osmifinále Britka Johanna Kontaová, která vyhrála velmi těsně 7:5 v rozhodujícím setu. New York 9:15 2. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková (vpravo) po zápase s Johannou Kontaovou. | Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Předvedla zřejmě svůj nejlepší výkon na turnaji, zachránila set, který se nevyvíjel dobře a pak měla náskok i ve druhé sadě, ale nakonec to byla Britka Kontaová, která mluvila na kurtu jako vítězka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karolíně Plíškové stále uniká grandslamový titul. 'Věřím, že se to jednou sejde,' říká

Karolína Plíšková věděla, že jí v minulých vzájemných zápasech Britka občas pomohla svými chybami, ale tentokrát udělala ty zásadnější česká tenistka. Hlavně v závěru rozhodující sady, kdy to bylo zřejmě na koncentraci nejtěžší.

„Nevím, jestli mi trošičku unikala koncentrace. Já jsem jí pak pomohla hodně,“ přiznala Karolína Plíšková, že se jí nepovedlo odehrát závěr zápasu s nejchladnější hlavou. A také to, že už měla letos lepší formu než teď v New Yorku.

„I když v tréninku to myslím nebylo špatné, ty zápasy nebyly nejlepší. Tohle se dalo vyhrát. Bylo by hezké zopakovat si čtvrtfinále,“ řekla Plíšková.

Obhájce titulu Djoković na US Open končí, kvůli zranění vzdal osmifinále proti Wawrinkovi Číst článek

K nejsvětlejším okamžikům sezony tak zatím patří turnajové tituly z Brisbane, Říma či Eastbourne, určitě také semifinále Australian Open, kde opakovaně porážela grandslamové šampionky včetně Američanky Sereny Williamsové. Sama zatím neměla to štěstí, aby velký turnaj vyhrála, až z legrace říká, že už si to nepřeje.

„Myslím, že šancí mám dost, takže věřím, že se to jednou nějak sejde, ale už je mi to fakt jedno,“ smála se ironicky Karolína Plíšková, které právě malá očekávání na některých turnajích v této sezoně párkrát přinesla výtečné výkony a tituly. Ale s tímto přístupem je těžké na ty největší akce dorazit.

„Asi úplně nejde si říct, že to možná zkusím, ale že mi to jedno. Mám i takovou povahu, že bych to asi nenechala náhodě,“ myslí si Karolína Plíšková, která má skoro bodovou jistotu, že se ještě jedné velké akce na konci roku zúčastní. Díky výsledkům z první poloviny sezony by ji neměla minout účast na Turnaji mistryň, který letos poprvé hostí čínský Šen-čen.