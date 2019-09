Prožívá to, skoro jako by hrála sama, pochvaluje si Plíšková spolupráci s trenérkou Martínezovou

Z hráčského boxu občas vyskočí z lavičky se zaťatou pěstí, svou svěřenkyni hlasitě povzbudí, ale i když je třeba Conchita Martinezová v klidnější pozici, zápasy česká tenistky stále hodně prožívá. A Karolína Plíšková to vnímá.

„Líbí se mi to, protože kdyby tam byla nějaká leklá ryba nebo někdo, kdo to extra neprožívá, tak by mi to asi vadilo. Jsem ráda, že to takhle prožívá. Přijde mi, že to prožívá, skoro jako by hrála sama,“ vypráví Karolína Plíšková, která s někdejší wimbledonskou šampionkou začala spolupracovat minulé léto.

Tehdejší trenérka české tenistky Australanka Renae Stubbsová pracovala na grandslamových turnajích pro televizi, a tak jí právě Conchita Martínezová začala pomáhat s přípravou. A protože se Karolíně Plíškové postřehy a metody Španělky hodně zamlouvaly, dohodla se s ní časem na plném úvazku.

„Hlavně trénink, do kterého mě pořád nutí, a ty drily, hodně se to pak vyplácí. Hlavně v těžkých situacích mám kam sáhnout,“ připomíná Karolína Plíšková, proč občas dokáže vyhrát i zápasy, při kterých se na kurtu necítí nejlépe, jak to naposledy předvedla teď v New Yorku v minulém utkání proti Ons Jabeurové z Tuniska.

Na letošní US Open se připravovala i doma v Praze, a pochvaluje si, že za ní i do Česka Conchita Martínezová přijede, když je to potřeba.

„Prošla si úplně všechno od Hradu až po Karlův most. Jeden den jela i do Mariánských Lázní. Já byla za ní asi na deset dní v Barceloně. V Praze se jí moc líbí. Je to výhoda, že za mnou může občas přijet,“ říká Plíšková.

Teď je Karolína Plíšková se svou trenérkou, pod kterou získala turnajové tituly a dosáhla na grandslamové semifinále, v Americe. A v utkání proti Britce Johanně Kontaové bude bojovat o postup do čtvrtfinále US Open, kterým mimochodem spolupráce s Conchitou Martínezovou před rokem začínala.