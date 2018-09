Kvitové se letos daří všude kromě grandslamů, teď vyhlíží Turnaj mistryň a finále Fed Cupu

Je jednou z nejčastěji vítězících tenistek v tomto roce, ale na těch nejvýznamnějších turnajích se jí příliš nedaří. Alespoň na čtvrté kolo nedosáhla Petra Kvitová ani na US Open v New Yorku a úplně poprvé v kariéře zažije sezónu bez grandslamového osmifinále. New York 17:57 2. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová na US Open vypadla ve 3. kole. | Foto: Mark Lennihan | Zdroj: ČTK/AP

„Chvíli jsem smutná, chvíli naštvaná, chvíli v pohodě. Nemůžu být naštvaná úplně na všechno, co se tu stalo. Myslím, že první kola byla dobrá, dnes tam prostě stála soupeřka, která byla lepší než já,“ povzdechla si Petra Kvitová po porážce ve 3. kole US Open od Bělorusky Sabalenkové.

V New Yorku dohrála ještě v úvodním týdnu grandslamu, stejně jako předtím ve Wimbledonu, Paříži i Melbourne. Něco takového nezažila od roku 2008, kdy se do hlavních soutěží největších turnajů dostávala. Přitom v sezóně vítězí častěji než v dřívějších letech. Vyhrála turnaje v Petrohradu, Dauhá, Praze Madridu a Birminghamu.

„Grandslam je asi jiný v tom, že tu každý nechá úplně všechno, co má. Myslím, že na ostatních turnajích se třeba úplně nevyšvihnou. Tím, že vím, jak to chutná, tak to chci asi víc než na ostatních turnajích,“ řekla Kvitová.

„Myslím, že alfa a omega je v tom, že přijede na normální turnaj a bere ho v pohodě, odehraje ho a nějak zvlášť to neřeší. Takováhle hráčka, šampionka si samozřejmě dává největší cíle na nejdůležitějších turnajích a to ji pravděpodobně nejvíc svazuje. Když se prokouše prvními koly, tak se z ní stává ta Petra Kvitová, kterou všichni známe a která to na normálních turnajích zabíjí. Teď bohužel narazila ve třetím kole na soupeřku, která je ve velké formě a byla lepší,“ uznal trenér Jiří Vaněk.

Vaněk se s Petrou Kvitovou snaží pracovat na tom, aby to byla ona, kdo bude tou lepší hráčkou i v psychicky těžkých prvních kolech grandslamů. A právě v New Yorku se podle české tenistky povedlo nastavení na úvod turnaje letos nejlépe.

„S tím jsem asi nejvíc spokojená. Hlavně ty první dva zápasy jsou vždycky pro mě takové těžké a teď jsem je zvládla lépe než na dalších grandslamech,“ řekla Petra Kvitová.

Ten třetí už Petře Kvitové tolik nevyšel, takže US Open opouští ještě na konci úvodního týdne. I s pouhými čtyřmi grandslamovými výhrami za celý rok je díky ostatním výsledkům stále mezi nejlepšími tenistkami sezóny a Turnaj mistryň v Singapuru by ji neměl minout.

Kromě Turnaje mistryň by se měla objevit i ve fedcupovém finále proti Američankám v Praze. Právě na tyto dvě akce se teď chce Kvitová co nejlépe připravit, než vyrazí na podzimní podniky do Číny.

„Samozřejmě to ještě není stoprocentní, ale pravděpodobnost, že se tam podívám, je asi docela velká, ale ještě jsou předtím dva turnaje a pořád se o něco hraje. A na Fed Cup se těším. Je to finále a bude to sakra těžké finále,“ těší se listopadové finále Petra Kvitová.