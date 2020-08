Jsem ve věku, kdy si nemůžu moc vybírat, říká Kvitová o účasti na osekaném US Open

Na turnaji elitního okruhu WTA v pražské Stromovce nehraje, vystupuje na něm jako ambasadorka, protože se snaží zápasům na antuce kvůli nedávným potížím s rukou vyhýbat. Jinak je ale tenistka Petra Kvitová fit a na dálku kvůli koronavirovým pravidlům mluví o svých nejbližších plánech. Rozhodla se, že nakonec poletí na americké turnaje, i když budou úplně jiné než ty, které zažívala dřív. Praha 16:11 10. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová. | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

„Ze začátku jsem o tom uvažovala, ale pak jsem si řekla, že jsem ve věku, kdy si nemůžu moc vybírat a vymýšlet,“ přiznává pro Radiožurnál Petra Kvitová, která na jaře oslavila třicetiny, že ze začátku pochybovala o tom, jestli do USA v době koronavirové pandemie a za zvláštních podmínek poletí

Ale pak si dvojnásobná vítězka Wimbledonu řekla, že by třeba jednou litovala, kdyby si vzala šanci bojovat o velké tituly. Takže do New Yorku vyrazí.

Současná dvanáctá hráčka světa sice ví, že se některé tenisové hvězdy odhlašují, ale překvapená není, protože už o rozhodnutí hráček většinou věděla dřív.

„Když byla pauza, tak jsem si s některými hráčkami psala a některé říkaly, že nepojedou. Chápu, že ne každému se tam chce, naprosto to respektuju. Je to něco naprosto jiného, než na co jsme zvyklí.“

Jiné je to třeba v tom, že tenisté nemohou chodit na procházku nebo cvičení do parku, jak to Petra Kvitová v New Yorku dříve ve volných dnech dělávala, ale musejí zůstat celou dobu na hotelu.

„Bude to něco jiného, pro všechny to bude stejné. Nějak to prostě dopadne,“ snaží se na to Petra Kvitová dívat tak, že je to jen sport, i když teď bude jiný, a zřejmě velmi nepředvídatelný, pokud jde o nějaké odhady, kdo bude hrát za nezvyklých podmínek dobře, a komu naopak uškodí. Ale o jednu tenistku v tomto směru obavy nemá.

„Serena je každopádně Serena, bojuje o to, aby vyrovnala grandslamový rekord,“ zmínila Petra Kvitová Serenu Williamsovou jako velkou favoritku US Open, na které se tenistky mohou připravit týden před tím na stejném místě.

US Open začne na konci srpna, turnaj na stejném místě přeložený z Cincinnati o deset dní dřív.