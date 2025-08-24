Valentová zvládla debut na US Open, v prvním kole porazila Bronzettiovou. Postup slaví i Menšík
Bez zaváhání vstoupila do grandslamového US Open první trojice českých tenistů. Roli favorita potvrdil Jakub Menšík, který v 1. kole porazil Nicoláse Jarryho 7:6, 6:3, 6:4. Markéta Vondroušová se po loňské absenci vrátila výhrou nad Ruskou Oksanou Selechmetěvovou. Tereza Valentová navázala při debutu na turnaji na úspěšnou kvalifikaci a postoupila do druhého kola. Na úvod zdolala Italku Luciu Bronzettiovou 6:3, 3:6, 6:4.
Úvodní duely čekají ještě Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče. Turnajová dvacítka Lehečka nastoupí proti Bornovi Čoričovi z Chorvatska, 21. nasazeného Macháče čeká italský soupeř Luca Nardi.
Devatenáctiletý Menšík šel proti Jarrymu brzy do vedení, náskok ale neudržel a první set tak musel rozhodnout až tie-break. Ten český talent získal v poměru 7:5 a úspěšně zvládl i další dva sety, přestože se nemohl zcela spolehnout na první podání. V klíčových momentech ale nezaváhal. V desátém gamu třetí sady smazal při svém servisu manko 0:40 a nakonec proměnil třetí mečbol.
Osmnáctiletá Valentová sice do duelu s Bronzettiovou vstoupila nervózně a v úvodním gamu čelila třem brejkbolům, všechny ale odvrátila a na servisu pak už byla suverénní. Sama naopak soupeřce sebrala podání v osmém gamu a ujala se vedení. Ve druhé sadě už o servis dvakrát přišla a poprvé v New Yorku ztratila set.
V rozhodujícím setu měla Valentová opět navrch a zvládla i dramatickou koncovku. V osmém gamu při podání soupeřky ještě první dva mečboly nevyužila a vzápětí znovu přišla i o podání. V další hře na returnu ale nervy udržela a za dvě hodiny a osm minut proměnila pátý mečbol.