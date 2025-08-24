Valentová zvládla debut na US Open, v prvním kole porazila Bronzettiovou. Postup slaví i Menšík

Bez zaváhání vstoupila do grandslamového US Open první trojice českých tenistů. Roli favorita potvrdil Jakub Menšík, který v 1. kole porazil Nicoláse Jarryho 7:6, 6:3, 6:4. Markéta Vondroušová se po loňské absenci vrátila výhrou nad Ruskou Oksanou Selechmetěvovou. Tereza Valentová navázala při debutu na turnaji na úspěšnou kvalifikaci a postoupila do druhého kola. Na úvod zdolala Italku Luciu Bronzettiovou 6:3, 3:6, 6:4.

New York (Aktualizováno: 20:34 24. 8. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Jakub Menšík

Jakub Menšík | Foto: Seth Wenig | Zdroj: Profimedia

Úvodní duely čekají ještě Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče. Turnajová dvacítka Lehečka nastoupí proti Bornovi Čoričovi z Chorvatska, 21. nasazeného Macháče čeká italský soupeř Luca Nardi.

Devatenáctiletý Menšík šel proti Jarrymu brzy do vedení, náskok ale neudržel a první set tak musel rozhodnout až tie-break. Ten český talent získal v poměru 7:5 a úspěšně zvládl i další dva sety, přestože se nemohl zcela spolehnout na první podání. V klíčových momentech ale nezaváhal. V desátém gamu třetí sady smazal při svém servisu manko 0:40 a nakonec proměnil třetí mečbol.

Osmnáctiletá Valentová sice do duelu s Bronzettiovou vstoupila nervózně a v úvodním gamu čelila třem brejkbolům, všechny ale odvrátila a na servisu pak už byla suverénní. Sama naopak soupeřce sebrala podání v osmém gamu a ujala se vedení. Ve druhé sadě už o servis dvakrát přišla a poprvé v New Yorku ztratila set.

V rozhodujícím setu měla Valentová opět navrch a zvládla i dramatickou koncovku. V osmém gamu při podání soupeřky ještě první dva mečboly nevyužila a vzápětí znovu přišla i o podání. V další hře na returnu ale nervy udržela a za dvě hodiny a osm minut proměnila pátý mečbol.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Tenis

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme