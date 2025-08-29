Venus Williamsová slaví na US Open první výhru po deseti letech. V novém páru bez sestry Sereny
Američanka Venus Williamsová oslavila ve 45 letech první vítězství ve čtyřhře na tenisovém US Open po více než deseti letech. Majitelka čtrnácti grandslamových deblových trofejí, které získala po boku mladší sestry Sereny, tentokrát uspěla s Kanaďankou Leylah Fernandezovou. Společně vyřadily šestý nasazený pár Ljudmyla Kičenoková, Ellen Perezová 7:6, 6:3.
Někdejší světová jednička ve dvouhře i čtyřhře po zápase chválila o 23 let mladší parťačku a označila ji za „nejlepší deblovou partnerku, se kterou kdy hrála - s výjimkou Sereny“. Ve Flushing Meadows slavila deblovou výhru naposledy v roce 2014, kdy se sestrou postoupily do čtvrtfinále. Na grandslamu na další deblový úspěch čekala od Roland Garros 2018.
„Naše energie k sobě krásně pasovala, sedly jsme si co se týče odhodlání, snahy nevzdávat se a soustředit se a vyladit každou drobnost,“ řekla Williamsová. „Bylo to úžasné, protože jsem nikdy nehrála s partnerkou - kromě Sereny, samozřejmě - která by měla takovou mentalitu,“ vyzdvihla.
Spolu s Fernandezovou, finalistou newyorské dvouhry z roku 2021, měly na zaplněném dvorci Louise Armstronga na své straně i fanoušky. Diváci je po zisku úvodní sady, v níž prohrávaly už 2:5, odměnili ovacemi ve stoje. V bouřlivé atmosféře pak duel za 90 minut dotáhly k postupu.
„Leylah je dobrá hráčka a Venus je také výborná deblistka. Hrály čtyřhru už mockrát a vědí, o čem to je. Na začátku jim možná chvíli trvalo, než se přizpůsobily, ale pak už našly svůj rytmus," pochválila soupeřky Kičenoková.
Venus přitom po zápase tvrdila, že není dobrá deblistka. „Necítím se v tom úplně komfortně, ale myslím, že v určitém momentu na to v zápase přestanete myslet,“ řekla. „Když jde do tuhého, udělám, co je potřeba, ale jsem singlistka. Takže když jdu na kurt, říkám si, že jdu hrát dvouhru. Nesnažím se být něčím, čím nejsem,“ dodala.
Po vyřazení v prvním kole dvouhry, v níž ztroskotala na Karolíně Muchové, i smíšené čtyřhry si v New Yorku start na divokou kartu ve čtyřhře užívá.
„Cítím se skvěle. S trochou štěstí tu ještě chvíli zůstaneme, vyhrajeme další kolo a budeme se zlepšovat,“ řekla majitelka sedmi grandslamových trofejí ve dvouhře a dvou z mixu, jež se na kurty vrátila po 16 měsících letos v červenci na turnaji ve Washingtonu.
V deblu US Open se Venus Williamsová představila poprvé od roku 2022. Fernandezová uvedla, že se cítila jako dítě o Vánocích, když se dozvěděla, že by s ní americká legenda chtěla hrát. A srovnání s tenisovou ikonou Serenou ji naprosto dojalo. „Je to asi ten největší kompliment, jaký jsem kdy zažila,“ řekla.