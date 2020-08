Podmínky na turnaji v Palermu? ‚Je nepříjemné si hned po tréninku nasadit roušku,‘ líčí Vondroušová

Po půl roce znovu zažije, jaké to je hrát o body do žebříčku na ženském profesionálním okruhu. Tenistka Markéta Vondroušová je nejvýše nasazenou Češkou v Palermu, které hostí první turnaj série WTA po restartu sezóny. Na svůj první zápas na jihu Itálie čeká za přísných hygienických i klimatických podmínek. Palermo (Itálie) 10:32 3. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Je nepříjemné, když skončí trénink, a hned si musíme nasadit roušku,“ přiznává Markéta Vondroušová | Zdroj: Reuters

Jak takový den v této výjimečné době vypadá? Přeci jen je to první turnaj WTA po koronavirové pauze.

Máme omezení. Musíme chodit na snídaně a večeře v hotelu, nosíme roušky. Je tu místnost jen pro tenisty, kam můžeme. V podstatě se pohybujeme jen na hotelu či na kurtech, a to ještě omezeně. Je to jiný režim než na běžných turnajích.

V Palermu jste jak dlouho?

Přiletěli jsme v pátek a hned nás testovali. Druhý den jsme dostali výsledky, poté jsme mohli na kurty.

Bude ještě testování pokračovat?

Ve středu by nás měli testovat znovu. Probíhá to vždy po pěti dnech. Já se cítím dobře, doufám, že to vydrží co nejdéle.

Jak zvládáte střídání povrchu a ten „hukot“, který teď okolo návratu okruhu probíhá?

Už při exhibicích jsme to trochu střídali. Musíme si na to zvykat, protože to do konce roku takto bude vypadat. Uzpůsobíme tomu program, aby to nebylo hektické, abych se nezranila a zvládla co nejvíce turnajů.

Co vás v nadcházející době čeká?

Bude Praha a vypadá to, že i Amerika. Pak zase antuky. Čína je zrušená, takže bude hlavní ta Amerika, pokud bude všechno v pohodě. Myslím, že i ostatní holky s ní počítají.

Můžete se s dalšími Češkami potkávat? Lze spolu trávit čas, nebo jste oddělené?

Potkáváme se na jídle, takže to úplná izolace není. Je to v pohodě, příliš přísné ta omezení nejsou.

Jsou podmínky podobné, jako byly na úvodních turnajích v Česku?

Je to něco podobného, s rouškami a tak. Ale na kurtech je po nás ani po trenérech nechtějí. Není to tak hrozné, jak jsme si mysleli. Právě trenéra máme na kurtu povoleného.

V Palermu jsou v posledních dnech třicetistupňová vedra, jak se v tom, i třeba s rouškou, dá fungovat?

Je nepříjemné, když skončí trénink, a hned si musíme nasadit roušku. V budovách je klimatizace, tam se dýchat dá, ale venku je to hrůza.