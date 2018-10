Deset let tenisové radosti. Štěpánek před rozlučkou otevřel výstavu českých tenisových úspěchů

Tomáš Berdych a Radek Štěpánek prochází kolem zdi, která je vytapetovaná památnými zápasy českých tenisových týmů – nahoře Fed Cup, dole Davis Cup. Jako první je vzpomínka na daviscupovou baráž proti Švýcarsku, kdy oni dva zdolali v roce 2007 Rogera Federera se Stanem Wawrinkou.

„Na téhle zdi je spousta vzpomínek a jak jsem viděl ty obrázky a fotky, tak vám vyběhnou i příběhy, které se v jednotlivých utkáních odehrávaly,“ říká Radek Štěpánek.

„Kolik kluků, kteří hrají tenis, se nedostane do daviscupového týmu. Ty výsledky, které tu jsou za těch deset let vidět, jsou myslím opravdu neuvěřitelné a jsem rád, že se nám to takhle povedlo,“ dodává Tomáš Berdych.

Oba se co chvíli zastaví a zasmějí nějakému momentu, i když ne všechny ty vzpomínky jsou radostné.

„Vždycky se člověku lépe vzpomíná na ty krásné chvíle a vybaví se nám u toho hlavně ty humorné, které si člověk pamatuje jako v každém sportu. Někdy se vám daří víc, někdy míň, ale my jsme šli vždycky za svým cílem a myslím, že tyhle zdi celý náš příběh krásně dokreslují,“ usmívá se Radek Štěpánek, který teď svou kariéru končí, a tak nepotřebuje spoustu artefaktů. Věnoval je na výstavu, která je ve vitrínách hned naproti zdi.

„Dal jsem sem skoro celou svoji skříň. Mám tady oblečení z finále proti Španělsku v roce 2009, mám tady raketu, se kterou jsem porazil Almagra ve finále 2012,“ vyjmenovává Štěpánek. „Já jsem dal wimbledonský talíř za finále,“ doplňuje Tomáš Berdych.

Kromě toho tam jsou i předměty od českých tenistek, které se do sousední libeňské haly podívají za necelý měsíc, kdy budou hostit ve finále Fed Cupu Američanky. Tehdy také zdejší výstava skončí.