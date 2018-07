‚Noviny neotvírám. Není tam nic, co by mi pomohlo.‘ Karolína Plíšková omezila mediální povinnosti

Po nezdaru na Roland Garros vnímala kritiku, která se k ní donesla. Třeba i od slavné tenistky Martiny Navrátilové, která se v nedávném rozhovoru pro Radiožurnál divila chybějící energii a malé bojovnosti české hráčky na grandslamu.

„Ne, že rozhovory vadí, ale člověk na sebe dává trošku větší tlak,“ vysvětluje Radiožurnálu Karolína Plíšková, proč se tentokrát trochu víc uzavřela a mediální povinnosti na začátku turnaje omezila na nutné minimum. Slýchat stále o tom, jestli je nebo není favoritkou, ve své situaci potřebovala zřejmě ze všeho nejméně.

Tenistka z Loun nebyla v ideálním rozpoložení, ale zároveň se svým týmem vymýšlela co nejlepší způsob, jak se zase vrátit do dřívější pohody. Odpočinula si, doma potrénovala, uspořádala charitativní turnaj, podepsala novou sponzorskou smlouvu, ale jinak se snažila co nejlépe koncentrovat na začátek Wimbledonu.

„Snažila jsem se dát všechno stranou a řešit jen tenis, se kterým jsem v posledních týdnech trošku bojovala, nebylo to nejlepší. A nebylo o čem mluvit, nechtěla jsem říkat sny, že se někam dostanu. Možná to pomohlo,“ přiznává sedmá nasazená hráčka turnaje.

„Nečtu ani ostatní, ani sebe. Noviny neotvírám, protože tam není nic, co by mi pomohlo. Kdybych řekla nějakou kravinu, tak by mi to asi řekli, ale to se neděje,“ přemýšlí Karolína Plíšková.

'Forma přijde, ani nevíte proč'

Teď už je uvolněnější než na začátku turnaje. Porazila bývalou šampionku Bělorusku Azarenkovou a vůbec poprvé přešla přes druhé kolo ve Wimbledonu. A cítí se už mnohem lépe než v samotném úvodu turnaje.

„Někdy se křeč musí překonat a může se dojít dál. Pak forma přijde a ani nevíte proč,“ usmívá se Karolína Plíšková.

Nyní touží po další výhře ve Wimbledonu. V odpoledním utkání proti Rumunce Buzarnescuové bude bojovat o postup do osmifinále turnaje, na kterém se jí v minulosti nikdy moc nedařilo.

