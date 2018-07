Karolína Plíšková má za sebou svůj nejúspěšnější Wimbledon, i tak odlétá zklamaná

„Ona si uhrála svoje, já jsem samozřejmě mohla zahrát mnohem lépe. Věřila jsem, že kdybych druhý set otočila, tak bych si ve třetím setu na ni hodně věřila. Těžko říct, jak by to dopadlo,“ řekla po utkání zklamaná Plíšková.

I tentokrát zkoušela zápas obrátit. Podobně jako v předchozím duelu s Rumunkou Buzarnescuovou prohrávala ve druhém setu 1:4, přesto sadu dotáhla do tie-breaku, ale Nizozemka Bertensová Karolíně Plíškové další zvrat na turnaji nepovolila.

„Úroveň tenisu byla dobrá. Ona je dobrá hráčka, takže bylo pozdě na to to otočit. Teda ne úplně pozdě, protože to bylo v tie-breaku, ale ona zahrála skvěle a nebylo tam úplně co dělat. Já jsem nezaservírovala, jí vyšlo pár úderů, takže se to takhle sešlo,“ řekla Karolína Plíšková.

Na jaře udělala některé změny ve svém realizačním týmu, najala si kondičního experta Marka Všetíčka a podle herního kouče Tomáše Krupy chvíli potrvá, než si všechno sedne.

„Ty výsledky by se, jak říkal sám kondiční expert, mohly dostavit někdy po půl roce. Není to hned. On s tím má nějakou zkušenost z dámského tenisu a dřív než za půl roku to nebude. Nečekejte zázraky, protože já na ni taky nemůžu naložit,“ vysvětloval Krupa.

Přesto po výborném výsledku toužil celý tým tenistky už teď, grandslamové osmifinále už hrávala Karolína Plíšková kromě Wimbledonu pravidelně, takže se s postupem mezi šestnáctku nejlepších nespokojuje, i když byla jediná z deseti nejvýše nasazených tenistek, která se aspoň tak daleko dostala.

„Myslím, že časem to asi zhodnotím jinak. Zklamání je samozřejmě velké vzhledem k tomu, s kým jsem prohrála. O čtvrtfinále grandslamu bych měla takovou hráčku porazit. Nechci jí brát kredit, že by hrála blbě nebo že je špatná hráčka, ale měla bych být natolik dobrá, abych takovou hráčku porazila,“ řekl Plíšková.

„Snažím se tam najít pozitivní věci. Poprvé jsem se na Wimbledonu dostala takhle daleko a nechci to kvůli takovému zápasu zahodit,“ přiznala Karolína Plíšková, která věří, že dokáže hrát dobře už v půlce léta na amerických betonech, na kterých zatím dosahovala těch nejhodnotnějších výsledků kariéry.

„Na betonu se celkově cítím nejlíp, takže se na něj těším. Udělám nějakou přípravu a moje oblíbené turnaje jsou teď přede mnou,“ plánuje svou nejbližší budoucnost Karolína Plíšková.