Ubytování na Wimbledonu: Plíšková má dům po Nadalovi, Šafářová ho sháněla na poslední chvíli

„Byla to úplná náhoda. Až když jsme ten barák převzali, řekli nám, že tam bydlel Nadal, když vyhrál. Byla to spíš náhoda, ale je hezké mít barák po vítězi,“ vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál Karolína Plíšková, že to rozhodně nebyl záměr, bydlet na stejném místě jako kdysi Rafael Nadal.

„Řešilo se to hodně dopředu a pak, když nám to řekl, byla to jen lepší zpráva,“ dodala nasazená sedmička turnaje.

Při známé pověrčivosti Španěla je až divné, že už na stejné adrese nežije, když na ní slavil wimbledonský titul, a také českou tenistku to napadlo. „Divím se, že se tam nevrací, ale asi už má lepší baráky, ale tohle je pět minut od tenisu. To místo je neskutečné, ale je možné, že pro něj to místo bylo malé,“ přemýšlí Plíšková.

Má to svou logiku - od posledního titulu Nadala v Londýně uplynulo osm let, realizační týmy se od té doby obecně rozrůstají o další trenéry, kondiční a výživové specialisty, fyzioterapeuty, navíc právě ve Wimbledonu tenisté často žijí i se svými partnery nebo blízkými.

„Tenhle baráček už si asi nechám na příští rok. Jsou to malé detaily, ale může to pomoc,“ usmívá se osmá hráčka světového žebříčku.

Ale jsou případy, kdy člověk musí vzít, to co je, a nemůže si ani tolik vybírat. Jako se to třeba stalo české tenistce Lucii Šafářové. V sezoně totiž dlouho marodila, uvažovala o konci kariéry, a vůbec nevěděla, co bude v létě. Takže ji ani nenapadlo se dopředu starat o bydlení ve Wimbledonu.

„Letos jsem to dělala na poslední chvíli a už jsem měla hrůzu, že nic neseženu. Nakonec jsme sehnali baráček, blízko tu moc nejsou hotely a člověk musí cestovat dál. Když prší a jsou velká zpoždění zápasů, je příjemné si odpočinout do domu, kde je klid,“ je teď spokojená Lucie Šafářová, která se poblíž areálu připravuje na boj o postup do osmifinále ženské dvouhry.

Se svou kamarádkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou zároveň úspěšně vstoupila do turnaje ve čtyřhře.

Tohle už muselo fanouškům chybět:) gratulace @luciesafarova A @matteksands k vydařenému návratu pic.twitter.com/0vhxDrVBEY — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 5 July 2018