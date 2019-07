Když jde ve Wimbledonu Cori Gauffová v doprovodu svých rodičů trénovat, číhají na ní fotoreportéři seřazení v řadách, jako když pózují fotbalové či hokejové týmy. Pozornost, kterou jinak mívají jen ty největší hvězdy jako Roger Federer, Rafael Nadal či Novak Djoković, má teď v areálu All England Clubu také patnáctiletá Američanka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Má toho ještě hodně před sebou, říká Kvitová o patnáctileté wimbledonské senzaci Gauffové

„Myslím, že to je neskutečný úspěch, že postoupila z kvalifikace a hraje takový tenis, jaký hraje. Je hodně mladá, takže toho má ještě hodně před sebou,“ ocenila mladou Američanku jedna ze čtyř českých osmifinalistek ženské dvouhry Wimbledonu Petra Kvitová.

Gauffová hrála své zápasy na velkých kurtech, oba její první duely v hlavní soutěži patřily mezi pět nejsledovanějších britské stanice BBC v úvodu turnaje. Ale přestože teď zažívá „super šok“, jak při jedné tiskové konferenci prohlásila, pro někoho to zase takové překvapení nemusí být.

„Není to tak, že by přiletěla z nebe. Má za sebou zkušenosti z grandslamů v juniorech i v dospělých, takže má z čeho brát. To je strašně důležité,“ připomíná Hynek Fruhvirt, otec talentovaných českých tenisových sester, mladší Brendy a starší Lindy, která teď hraje poprvé wimbledonskou juniorku.

Wimbledonské ‚šílené pondělí‘ nabídne kompletní osmifinálový program včetně českého derby Číst článek

„Znám ji dobře. Je to normální fajn holka a myslím, že je neskutečný úspěch, co tady dokázala, jak to psychicky i herně ustála. Má výhodu proti ostatním že je fyzicky hodně vyspělá, ale pořád je to výborný výsledek,“ řekla Radiožurnálu Linda Fruhvirtová, která Gauffovou zná z akademie trenéra Patrika Mouratogloua.

Češka je jen o rok mladší, ale její kroky do světové špičky budou zřejmě mnohem pozvolnější.

„Juniorská hráčka z velké federace je samozřejmě v úplně jiné situaci. V dnešní době v malé federaci nedostanete divokou kartu na grandslamech v juniorech ani v dospělých, takže ta cesta je mnohem těžší,“ myslí si Hynek Fruhvirt.

Pokud tedy ještě někdy zažijeme mimořádně talentovanou tenistku, která bude hrát jako Američanka Jennifer Capriatiová ve čtrnácti letech semifinále Roland Garros, v patnácti semifinále Wimbledonu a v šestnácti vyhraje olympijský turnaj, bude nejspíš také z některé z velkých zemí a federací. Z těch, které pořádají grandslamy a které mohou svým hráčkám nabídnout více příležitostí dostat se rychleji do světové špičky.

Tak, jak se o to teď snaží patnáctiletá Cori Coco Gauffová.