Už se nemůžu dočkat, až se sem vrátím, říká spokojená Halepová po vítězství ve Wimbledonu

Simona Halepová vypraví, jak si jako malá často hrávala v písku u moře. Pochází z Constanty, z místa, kde se rodí šampioni, jak říkává v narážce na dřívější úspěchy některých rumunských tenistů z toho města. I běháním v písku zřejmě od malička přirozeně trénovala svůj atletický talent, díky kterému se loni na antuce stala poprvé grandslamovou šampionkou.

Hru založenou na vynikajícím pohybu a schopnosti vytvářet neustály tlak na soupeřku ale musela kvůli travnatému povrchu, kde to občas klouže, upravit. Běhat méně, hrát trochu jiným způsobem. A povedlo si jí to tak, že po finále proti slavné Američance Sereně Williamsové mohla na kurtu říct, že lepší zápas nikdy předtím nehrála.

„Nikdy. Byl to můj nejlepší zápas. Ani to mu nemůžu uvěřit. Udělala jsem toho hodně, abych mohla zažít tuto chvíli. Musela jsem hodně pracovat na tom, abych trochu předělala svou hru. Letos jsem se začala cítit na trávě dobře, byl to pro mě fantastický turnaj a už se nemůžu dočkat, až se sem vrátím,“ těší se nová wimbledonská šampionka Simona Halepová, která má slušnou šanci příště dorazit do Londýna jako světová jednička. Už jí nedávno byla, celkem 64 týdnů, což je v posledních letech v jinak hodně vyrovnané éře ženského tenisu velmi dlouhé období.

Umí hrát na všech površích, obhajuje sice titul a finálovou účast ze dvou letních turnajů v severní Americe, ale pak až do konce sezony jen jedno uhrané kolo. A má tak velmi solidní naději zakončit rok stejně jako ten loňský v čele žebříčku.

Ale ať už bude pozice rumunské tenistky jakákoli, jedno zůstane stejné. Soupeřky ji mohou uznávat i jako sportovkyni s velkým smyslem pro fair-play, což už několikrát na kurtech ukázala.

„Je fakt super na to, jak je top. Přijde mi pokorná i po zápasech, gratulovala po zápase i Herňovi (trenérovi Janu Hernychovi - pozn. redakce). Přijde mi, že je hrozně super člověk,“ připomněla nedávno pro Radiožurnál svěřenkyně kouče Jana Hernycha Markéta Vondroušová, která v této sezoně dokázala dvakrát Simonu Halepovou porazit.