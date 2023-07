Trofeje mám schované v místnosti u rodičů. Pohár z Wimbledonu mi pošlou později, směje se Strýcová

„Finále jsme dohrály kolem desáté hodiny večer, oni musí vyrýt naše jména a připravit to. Utíkaly jsme na bál, takže se to nestihlo, ale pošlou nám ho,“ vysvětluje Barbora Strýcová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si tenistku Barboru Strýcovou na tiskové konferenci v Praze po Wimbledonu

Právě z plesu šampionů, kam byli po zásluze pozváni vítěz dvouhry Carlos Alcaraz, Markéta Vondroušová a další vítězové travnatého Grand Slamu, si Strýcová domů odnesla památku „Kus trávníku jsem si neodvezla, ale mám památku z večeře. Pořadatelé vám do skříňky dají obálku, ve které je pozvánka na večeři pro šampiony. To jsem si schovala, protože je to moc hezké. Jinak nic,“ říká Strýcová.

Trofeje u rodičů

Česká tenistka vyhrála Wimbledon podruhé v kariéře. Ve sbírce má bronzovou medaili z olympijských her a několikrát vyhrála s českou reprezentací dřívější Fed Cup, nyní Pohár Billie Jean Kingové. Diplomy, medaile a trofeje mají u Strýcové speciální místo.

„Je to v jedné místnosti, kde mám velkou poličku a tam jsou nasázené vedle sebe. Trofeje z Fed Cupu mám vedle sebe, protože by bylo ošklivé, kdyby byly někde rozházené. Dva Wimbledony dám také k sobě. Je to u mých rodičů, nemám to u sebe. Nejsem typ, že bych potřebovala mít doma výstavku, dám to raději rodičům a vím, že to tam je hezky pohromadě.“

Přestože má sedmatřicetiletá maminka za sebou úspěšnou kariéru, roli matky by za veškerá ocenění nevyměnila. „Být mámou je víc než vyhrát Wimbledon, protože syn je pro mě nejdůležitější člověk na světě. Je skvělé zjistit, že jde být mámou a dělat do toho kariéru,“ dodává Strýcová.

Ani po vítězství ve Wimbledonu Strýcová tenisovou kariéru neukončila, oficiálně se s ní rozloučí na ženském prestižním turnaji v Praze, který se bude koncem července hrát na tvrdém povrchu v areálu Sparty.