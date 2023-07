Zápas plný zvratů se šťastným koncem. Lehečka slaví po pětisetové bitvě postup do osmifinále Wimbledonu

Na konci zápasu už se Jiří Lehečka usmíval, ale v jedné chvíli by se na kurtu nejraději neviděl. Vedl 2:1 na sety, v tiebreaku čtvrté sady stáhl náskok soupeře, odvracel jeden setbol za druhým a dokonce měl mečbol. Jenže při výměně si byl jistý autem soupeře, zastavil hru a doufal, že se bude radovat. Jenže jestřábí oko ukázalo, že se míč dotkl čáry.

„Byl to moment, který nechápu, jak se mohl stát. Zasáhl mě emoční nával, protože jsem strašně moc chtěl vyhrát. Byl to vyrovnaný zápas o dost bodů s dobrým hráčem. Po přerušení zápasu jsem v tiebreaku otáčel nepříznivý vývoj 2:6 a z toho jsem se dostal na mečbol. Ulítlo mi to. Byla to chyba a kdybych měl šanci to vrátit zpátky, tak bych to udělal. Naštěstí tady sedím jako vítěz i tak,“ vyprávěl Jiří Lehečka.

Kolotoč emocí

Český tenista věděl, že příběh mohl mít i jiný konec. Naštvanost na kurtu tomu odpovídala. „Když soupeř proměnil setbol, tak už jsem měl napřaženou raketu, ale uvědomil jsem si, že trávník ve Wimbledonu je docela drahý, tak jsem si to rychle rozmyslel.“

Lehečka se vydal na toaletu a tam se snažil uklidnit. „Dýchal jsem a ani nevím, co jsem v tu chvíli měl v hlavě. Emocí bylo dost a soustředil jsem se na to, že si budu hrát na to, že se nic nestalo,“ přiznal Lehečka.

Rozhodující pátý set, který hrál Jiří Lehečka i kvůli svému neuváženému rozhodnutí, ale bezpečně ovládl. Z neobvyklé situace už se může s úsměvem poučit. I trenéři Michal Navrátil a Tomáš Berdych se vyjádřili k výkonu českého tenisty.

„Zhodnotili to tak, že si v zápase musím vytyčit situace, za jakých si jestřábí oko beru. Chce to nepřemýšlet nad tím, jaký je stav. Když vidím, že je míč daleko a vím, že ho asi pravděpodobně nevrátím, tak je dobré si to jestřábí oko také vzít. Může to zvýšit šanci na zisk bodu nebo opakování. Když vidím, že tam jsem, mám míč na raketě a můžu vytvořit dobrý úder, který mi přinese bod, tak je to situace, kdy musím hrát dál. Teď už je to vtipná příhoda, které se můžu zasmát. Nechci přemýšlet, co bych říkal jako poražený,“ usmívá se Lehečka po postupu do osmifinále, ve kterém si v pondělí zahraje s Rusem Daniilem Medveděvem.

