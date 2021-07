Nějak se to zvrtlo, litovala Krejčíková po prohraném osmifinále. Chce zapracovat na servisu

Když Barbora Krejčíková odcházela z kurtu, tleskaly jí tisíce fanoušků na kurtu číslo 1 a spolu s nimi také přemožitelka české tenistky. Australanka Ashleigh Bartyová věděla, že vyhrála zápas, ve kterém dlouhou dobu nebyla lepší tenistkou, ale i tak postupně našla cestu, jak nedávnou šampionku Roland Garros porazit. A právě to Krejčíkovou hodně mrzelo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nějak se to zvrtlo, litovala Krejčíková po prohraném osmifinále. Chce se zaměřit na servis

„Na začátku jsem ji brejkla, měla jsem spoustu šancí ji brejknout podruhé, ale pak se to nějak zvrtlo, že jsem udělal pár zbytečných chyb, postavila jsem ji na nohy a nevyšlo mi to. A stejné to bylo i ve druhém setu. Taky jsem měla své příležitosti, ale nějak se to nesešlo,“ říkala po zápase Krejčíková.

„I když je to těžké, musím to brát pozitivně. Posbírala jsem nové zkušenosti na trávě, byl to dobrý týden a hrála jsem dobrý tenis,“ dodala česká tenistka, která prohrála poprvé od druhého květnového týdne zastavila ji až světová jednička.

Ale že by nějak zmírnilo zklamání, že sérii ukončila zrovna nejlepší hráčka žebříčku, Krejčíková říct nemůže.

„Samozřejmě ne. Ať je na druhé straně kdokoliv, chtěla jsem tam jít a vyhrát. Ash je jednička a je tam právem. I když prohrává, pořád hledá cestu, jak mi to znepříjemnit. Pak jsem dělala zbytečné chyby,“ řekla česká tenistka.

Mám jasný plán, co chci hrát a toho se držím, říká Plíšková po postupu do čtvrtfinále Wimbledonu Číst článek

Když hrála Krejčíková v březnu své první velké finále v Dubaji, po porážce se Španělkou Muguruzovou cítila, že zaostává v podání, takže na něm od té doby třeba i s pomocí legendární Martiny Navrátilové zapracovala. Ale i tak teď přiznává, že ještě zlepšení není takové, jaké by potřebovala.

„Nejhorší byl asi servis. I když na něm pořád pracuju, tak to není ono. Musím se na něj víc zaměřit, abych se posunula dál,“ přiznala Krejčíková po osmifinálové porážce s Bartyovou.

Mimochodem právě za touto Australankou je Krejčíková zatím na druhém místě v sezonním žebříčku a už teď má velkou šanci, že se kvalifikuje na Turnaj mistryň, pokud se letos uskuteční.