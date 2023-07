Jako bych to celé vyhrála, radovala se Strýcová po postupu ve Wimbledonu. Motivuje jí i syn Vincent

Tenistka Barbora Strýcová se raduje z první grandslamové výhry po mateřské pauze. V prvním kole Wimbledonu porazila Belgičanku Marynu Zaněvskou 2:0 na sety. Strýcová na stejném místě před čtyřmi lety vybojovala titul v deblu a semifinále v singlu. O svých pocitech po úspěšném vstupu do rozlučkového Wimbledonu mluvila v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Londýn 19:39 3. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová porazila stejně jako v Římě Marynu Zanevskou. | Foto: Alastair Grant | Zdroj: ČTK / AP

Vyhrála jste svůj první grandslamový zápas po návratu. Jaké emoce to ve vás vyvolává?

Je to jako bych ten turnaj vyhrála. I když to zas úplně ne, ale jsem za tu výhru hrozně vděčná. Wimbledon je nejdůležitější turnaj v mé kariéře, kterého si moc vážím a respektuji ho. Byla jsem na něm úspěšná v roce 2019. Vyhrát tu první kolo pro mě bylo hodně emotivní ale i stresující.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Barborou Strýcovou po 1. kole Wimbledonu

Vaši dnešní soupeřku Zanevskou jste porazila už v Římě. Tehdy to byla úplně první výhra po návratu. Teď to byla první grandslamová výhra. Neříkala, že už s vámi nechce hrát?

Ona je úžasná, sympatická a přátelská holka, takže to neříkala. Ale je samozřejmě strašné, že jsme spolu za tak krátkou dobu zase hrály. Doufám, že na US Open už budu mít jinou soupeřku.

Ale kdyby to garantovalo výhru, brala byste to?

Tak to bych samozřejmě brala všema deseti. To by bylo fajn.

V roce 2019 jste tu byla v semifinále dvouhry a vyhrála jste ve čtyřhře. Od té doby to byla dlouhá pauza. Co se změnilo?

Čtyři roky jsem tu nebyla a změnilo se toho dost. Pořád je to ale unikátní místo, které zbožňuju. Doufám, že můj čas tady ještě chvíli potrvá.

Ukázala jste i synovi Vincentovi místní areál?

My už tady máme společnou fotku na každém metru areálu. Jsem moc ráda, že je tady se mnou, a že to vnímá. Asi si to nebude moc pamatovat, ale budu mu aspoň ukazovat fotky.

The first match winner of #Wimbledon 2023 in the Ladies' Singles ✅



Barbora Strycova makes it into the second round, her first appearance at The Championships since reaching the semi-finals in 2019 pic.twitter.com/Bjjcan6DCa — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2023

Přejete si tu být co nejdéle. Jak jste připravená?

Fyzicky se cítím fajn. Jenom jak jsem v zápase spadla, tak mám bolavý palec. Nemělo by to ale být nic vážného. Jinak se cítím dobře. Tu sílu a energii je dobré šetřit a zbytečně jí neplýtvat. I když s malým je to těžší, protože se někdy jdeme projít do parku, nebo občas nespí. Ale to beru jako součást. Snažím se ve všem dělat maximum.

Máte tady dostatek věcí, kterými můžete zabavit syna?

Máme tady spoustu hraček. A tady na Wimbledonu je skvělé, že tu mají školku. Tam chodí s babičkou a hraje si s ostatními dětmi na písku, což ho baví. Zabaví se, ale člověk musí pořád vymýšlet něco nového.

Jak vypadá školka ve Wimbledonu?

Vypadá jako běžná školka. Děti si můžou hrát vevnitř i ve venkovním prostoru. Hlídají je vychovatelky. Je to služba pro hráče a hráčky, takže tam můžeme na pár hodit dítě nechat.

Bydlíte na stejném místě jako v roce 2019, nebo už tam bylo plno?

Nebylo plno, ale ta rodina svůj dům rekonstruuje, takže jsme museli vybrat jiný. Je to ale pár set metrů od našeho původního, takže místo dobře znám.

Jaký budete mít program do konce roku? Platí pořád, že je letošní sezona poslední?

Je to tak na 1000 procent. Po Wimbledonu je turnaj v Praze a na konec US Open.