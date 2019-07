Strýcová si poprvé zahraje o grandslamové finále. ‚Když má Serena den, na míček si nesáhnu,‘ říká

Třiatřicetiletá Barbora Strýcová si poprvé v životě zahraje grandslamové semifinále. Ve čtvrtek v něm vyzve Američanku Serenu Williamsovou. Zároveň je se svou parťačkou stále ještě i v soutěži čtyřhry. Rodačka z Plzně ale zatím neměla čas, uvědomit si své úspěchy. Londýn 7:45 10. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Barbora Strýcová po postupu do wimbledonského semifinále. | Foto: ZOPH | Zdroj: Reuters

„Neměla jsem ani čas si to užít. Po singlu jsem šla brzy hrát čtyřhru. Ani jsem si nestihla uvědomit, že jsem v semifinále. Je to pro mě velký úspěch. Jsem na sebe pyšná. Stále jsem ale v soutěži a čas na nějaké juchání bude, až dohraju poslední balón,“ řekla na tiskové konferenci Radiožurnálu.

Po postupu přes Britku Johannu Kontaovou se stala nejstarší debutantkou v grandslamovém semifinále. „Vždy to byl můj sen. Vždy jsem chtěla hrát dobře na tomhle turnaji. Že to dopadlo v tomhle věku, je neuvěřitelné. Na začátku roku jsem si řekla, že chci hrát dobře na Wimbledonu. Když věříte, tak se to stane.“

V souboji o finále vyzve česká tenistka ve čtvrtek třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionku – Serenu Williamsovou. Strýcová se ale této výzvy nebojí.

Strýcová porazila Britku Kontaovou a poprvé v kariéře si zahraje grandslamové semifinále Číst článek

„Nemám strach. Ve čtvrtek tam půjdu a zkusím hrát svojí hru. Nemám sice sílu jako Serena, ale mám zase jiné zbraně. V zápase je zkusím použít, jak jen to půjde. Nemám co ztratit. Půjdu si to užít. Budu bojovat o každý bod.“

Zbraně

Nad úspěchy své soupeřky ale Strýcová nepřemýšlí a soustředí se především na sebe. „Nemyslím na to, co všechno dokázala a že je skvělou hráčkou. Soustředím se na sebe. Přemýšlím, jak ji porazit.“

Mezi hlavní zbraně Strýcové patří především dobrá hra na síti a voleje. Tyto herní prvky bude Češka praktikovat i v zápase s Williamsovou.

„Ráda hraju voleje už od doby, když jsem byla mladá. Zkoušela jsem je doma o zeď a o dům. Především na trávě fungují dobře.“

Zároveň ale přiznává, že zápas bude především o tom, v jakém rozpoložení do něj Američanka nastoupí. „Když bude mít Serena svůj den, tak si na ten míček ani nesáhnu. Ale těch dnů je už méně, než bylo dřív.“

Světová čtyřiapadesátka také vysvětlila špatný vstup do zápasu s Britkou, kdy brzy prohrávala 0:4: „Mockrát jsem na centrálním dvorci nehrála. Když jsem na něj vstoupila, byla jsem nervózní. Řekla jsem si: Wau, jsem na centrálním kurtu a hraju proti britské hráčce.“

Set ale nakonec vyhrála ve zkrácené hře a poté už na dvorci kralovala. „Pak jsem se začala lépe hýbat, což mi pomohlo ji brejkovat.“

Tenistka Muchová na Wimbledonu končí. ‚S energií to šlo dolů,‘ řekla po zápase Číst článek

Za důvod, proč došla takhle daleko, považuje především lepší zvládání svých emocí. „Jsem velice emotivní hráčka. Dříve jsem to neměla pod kontrolou. Ale tenhle turnaj mi ukazuje, že mohu nad svými emocemi vyhrávat.“

„Vždy jsem si říkala: Kéž bych také někdy mohla takhle hrát. Pořád jsem si ale věřila, že to v sobě mám, můžu to prodat,“ řekla na závěr tiskové konference Strýcová.

Její zápas se Serenou Williamsovou se odehraje ve čtvrtek ve 14:00. Utkání české tenistky bude možné sledovat na serveru iROZHLAS.cz prostřednictvím online textového přenosu.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří přemožitelka Karolíny Muchové Ukrajinka Elina Svitolinová a rumunská jednička Simona Halepová.