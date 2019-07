Úspěšná juniorka dozrála až po třicítce. Tenistka Strýcová zkrotila emoce a píše svůj příběh

Barbora Strýcová postoupila ve třiatřiceti letech do svého prvního grandslamového finále. Svého zatím největšího úspěchu tedy dosáhla v době, kdy se její kariéra chýlí ke konci. Stala se nejstarší hráčkou, která dosáhla premiérové účasti v semifinále turnaje velké čtyřky. Londýn 14:32 10. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Barbora Strýcová v zápase na Wimbledonu | Foto: ZOPH | Zdroj: Reuters

Když v roce 2002 porazila tehdy patnáctiletá Strýcová ve finále juniorského Australian Open Rusku Marii Šarapovovou a odnesla si titul, mluvilo se o ní jako o velkém talentu. Tím spíše, když triumf o rok později zopakovala a zároveň vystoupila na nejvyšší příčku juniorského žebříčku.

Poté se ale rodačce z Plzně dlouho nedařilo zopakovat juniorské úspěchy v tenisu dospělých a nenaplňovala svůj potenciál.

Strýcová, měřící 164 centimetrů, na sebe přesto upozorňovala. Bylo to ale spíše netenisovými aktivitami.

V roce 2010 při turnaji ECM Prague Open si Strýcová během rozpravy se svým tehdejším manželem a trenérem v jedné osobě neodpustila několik vulgárních slov. Její projev zachytila širší tenisová veřejnost, protože utkání živě přenášela Česká televize. Nedlouho po zápase přišla na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání stížnost, která nadávky v přímém přenosu ČT kritizovala.

Problémům ale nebyl konec. V roce 2012 byla pozitivně testovaná na doping. Antidopingoví komisaři u ní objevili zakázanou látku sibutramin.

„Toho stresu na mě bylo moc. Loni na podzim jsem se cítila psychicky bídně a navíc jsem – jako někdy spousta ženských – právě měla dojem, že jsem tlustá. Proto jsem si vytipovala prostředek podporující hubnutí,“ řekla tenistka pro iDNES.cz. U Mezinárodní tenisové federace si za prohřešek vysloužila půlroční zákaz hraní.

Strýcové se ale postupem její kariéry dařilo lépe zvládat emoce, což s sebou začalo nést ovoce. V roce 2017 vyhrála svůj druhý titul na okruhu WTA v rakouském Linci a dostala se na 16. místo světového žebříčku.

Velkým dílem se podílela také na úspěšnosti českého fedcupového týmu. V letech 2015 a 2016 zajistila s Karolínou Plíškovou rozhodující body ve čtyřhře proti Rusku, respektive Francii.

Fedcupovou kariéru zakončila v roce 2018, když v sobotním zápase porazila Sofii Keninovou a přispěla k celkovému vítězství Česka nad Spojenými státy 3:0.

Dosud největšího úspěchu na turnajích velké čtyřky dosáhla Strýcová na letošním Wimbledonu. Po čtvrtfinálové výhře nad domácí Johannou Kontaovou zvedla ruce nad hlavu a následně schovala obličej do dlaní. Ve svých třiatřiceti letech postoupila poprvé v kariéře mezi poslední čtyři tenistky na grandslamu.

„Jsem velice emotivní hráčka. Dříve jsem to neměla pod kontrolou. Ale tenhle turnaj mi ukazuje, že mohu nad svými emocemi vyhrávat,“ řekla po postupu.

Největší úspěch na grandslamu

Když jí novinář na tiskovce řekl, že je nejstarší hráčkou v celé éře profesionálního tenisu, která dosáhla svého premiérového semifinále na grandslamu, jen se rozesmála. „Byl to můj sen hrát ve Wimbledonu dobře. Teď se to děje. Navíc v tomhle věku. Je to neuvěřitelné,“ dodala tenistka s přezdívkou Včela.

Svým příběhem možná mnohým připomene tažení chorvatského tenisty Gorana Ivaniševiće. Ten jako třicetiletý dostal od pořadatelů Wimbledonu divokou kartu a využil toho na maximum. Ve finále porazil v pěti setech Patrika Raftera z Rakouska a získal první grandslamový titul. Tři roky poté ukončil hráčskou kariéru.

Podobnou paralelu přináší také příběh Italky Flavie Pennetaové. Ta v roce 2015 opanovala US Open, když ve finále porazila svou krajanku Robertu Vinciovou. V součtu jejich věků se jednalo o nejstarší účastnice grandslamového turnaje. Dohromady jim bylo 66 let a 16 dní.

Pennetaová se stala první grandslamovou šampionkou, která získala svůj premiérový vavřín na turnaji velké čtyřky až po třicátém roku života.

K tomu, aby Barbora Strýcová nadále živila svůj velký příběh, musí ve čtvrtečním zápase porazit Serenu Williamsovou, která je nejstarší grandslamovou šampionku open éry. Dosud poslední titul z grandslamu si Američanka odnesla v roce 2017 z Australian Open, když jí bylo 35 let.

Semifinálový zápas bude možné sledovat i na iROZHLAS.cz, a to prostřednictvím textového online přenosu.