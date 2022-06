Blíží se Wimbledon bez Rusů, Bělorusů a bodů do žebříčku. ‚Spíš exhibice,‘ reaguje Ósakaová

Tenisový Wimbledon startuje 27. června, přesto se o něm mluví nepřetržitě už měsíc, od té doby, co profesionální organizace ATP, WTA a ITF oznámily, že za grandslam nepřičtou hráčům body do žebříčku. Strhla se dlouhá vlna reakcí, většinou negativních. Bývalá jednička Naomi Ósakaová mluví o exhibici, finalistka loňského ročníku Karolína Plíšková vnímá rozhodnutí jako „katastrofální“. Londýn 15:08 16. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naomi Ósakaová na trávníku londýnského Wimbledonu | Foto: Tony O'Brian | Zdroj: Reuters

„Bez bodů je to spíše exhibice. Vím, že to tak ve skutečnosti nebude, ale můj mozek to tak bere. Prostě takový turnaj nedokážu odehrát na sto procent. Ještě nevím, jestli pojedu. Spíš se přikláním k neúčasti,“ řekla japonská tenistka Naomi Ósakaová v květnovém rozhovoru pro The Guardian.

Na startovní listině nakonec její jméno je. Jak ale popsala, schází motivace. Finanční odměna přitom zůstává, jde hlavně o body do světového žebříčku. Protože od nich se odvíjí postavení v rankingu, a tím pádem i vstupenky na největší turnaje, grandslamy.

„Nepomůže to nikomu,“ kritizoval události Novak Djoković. A jestli má někdo důvod kritizovat, je to právě hvězdný Srb. Bodový příděl na anglickém trávníku totiž souvisí i s výkonem na turnaji v předešlé sezoně. Hráči si musí své body „ubránit“, pokud žádné nezískají, ztratí i všechny z minulého ročníku.

A jelikož teď nikdo body neobdrží, nikdo ani zaručeně neubrání ty loňské, které proto zmizí. Vítěz z roku 2021 Djoković tak přijde o dva tisíce bodů, klesne o několik míst.

Daniil Medveděv loni vypadl už ve čtvrtém kole, přijde v tom případě jen o 180 bodů a vystřelí do čela žebříčku. Trochu paradoxně, protože letos v Londýně nenastoupí. Pořadatelé z All England Clubu z důvodu ruské invaze na Ukrajinu v prohlášení z 20. dubna vyloučili ruské a běloruské tenisty.

❌ Medvedev

❌ Zverev



For the 1st time since 1973, Wimbledon will be played without World No.1 and No.2.



Djokovic: pic.twitter.com/Rl07a40JRg — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 16, 2022

Právě v reakci na to se o měsíc později činily světové organizace ATP, WTA a ITF, podle kterých jde o diskriminaci. A tak se „pomstily“, nejprestižnější soutěž odřízly od bodování do žebříčku.

„Možnost tenistů jakékoliv národnosti účastnit se turnajů podle zásluh bez jakékoliv diskriminace je pro naši Tour zásadní. Diskriminace ze strany jednotlivých turnajů na základě národnosti prostě není možná vzhledem k tomu, že Tour působí ve více než 30 zemích,“ uvedla ATP.

Pobouření tenisté

Názorový rozchod představitelů Wimbledonu a organizací jako ATP či WTA odnesou hráči. „Nikdo s námi o tom nemluvil. Jestli je to válka mezi ATP a Wimbledonem, není to pro nás dobré. My chceme hrát normálně,“ rozlítil se Francouz Benoit Paire.

Nejzasaženější hráči Ztracené body v důsledku rozhodnutí ATP: 1. Novak Djoković - 2000 bodů 2. Matteo Berrettini - 1200 bodů 3. Karolína Plíšková - 1200 bodů 4. Denis Shapovalov - 720 bodů 5. Angelique Kerberová - 720 bodů Zdroj: www.tennismajors.com

Většina však navzdory prvotním spekulacím dorazí. „I přesto tam člověk hrozně chce hrát. I kdyby někdo získal tu slavnou trofej bez bodu, tak bude hrozně rád,“ vysvětlila v rozhovoru pro Radiožurnál Kateřina Siniaková.

„Pořád si radši vyberu, že pojedu, ale myslím, že to rozhodnutí je naprosto katastrofální,“ dodala Karolína Plíšková. „Jsem z toho docela zklamaná a moc to nechápu,“ navázala Karolína Muchová.

Pochopení pro činy ATP má naopak Daniil Medveděv: „Když porovnám vysvětlení a důvody rozhodnutí obou stran, přijde mi to od ATP s odebráním bodů mnohem logičtější,“ popsal na tiskové konferenci v Paříži.

Jaké důsledky to může mít? Řadu hráčů náhlé ztráty bodů vyhodí z elitní stovky, která je důležitá pro automatickou účast na těch největších turnajích bez nutnosti hrát nejisté kvalifikace. To hrozí Karolíně Muchové nebo třeba Martonu Fucsovicsovi.