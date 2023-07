Ještě je brzy, počkejme pár let, odmítá Alcaraz názory, že definitivně vystřídal na tenisovém trůnu Djokoviće

Carlos Alcaraz porazil v pětisetovém finále Wimbledou Novaka Djokoviće a získal po loňském US Open svůj druhý grandslamový titul. Zároveň se stal první hráčem mimo tzv. Velkou čtyřku (Novak Djokvić, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray) od roku 2002, který nejslavnější turnaj světa vyhrál. Zároveň však krotí názory, že by mladí hráči definitivně na vrcholu nahradili zkušené hvězdy. Londýn 22:22 17. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Carlos Alcaraz s wimbledonskou trofejí | Foto: Andrew Couldridge | Zdroj: Reuters

Alcaraz zvítězil ve strhujícím finále 3:2 na sety, čímž ukončil Djokovićovu šňůru čtyř titulů v All England Clubu v řadě a srbskému hráči uštědřil první porážku na centrálním kurtu po deseti letech.

Ihned po finále se opět začalo diskutovat, jestli není éra Novaka Djokoviće a ostatních hvězdných hráčů jeho generace u konce. Federer totiž ukončil na podzim 2022 kariéru. Rafael Nadal oznámil, že příští sezona bude pravděpodobně jeho poslední a Andy Murray se po operaci zad nevrátil na svou dřívější úroveň. Tyto názory však Alcaraz odmítá.

„Je lichotivé tohle slyšet, ale ještě na to není čas. Možná za pár let, ale teď ještě Novak hraje a Rafa neukončil kariéru,“ prozradil Alcaraz na adresu Djokoviće a Nadala po úspěšném finále pro CNN.

S Djokovićem se utkal i na předchozím grandslamu Roland Garros, kde v semifinále prohrál 1:3 na sety. „V tom zápasu jsem se hodně naučil. Na finále jsem se připravoval kompletně jinak,“ komentoval dva zápasy proti Djokovićovi, které oddělovalo pět týdnů.

Samotný Djoković měl pro svého přemožitele jen slova chvály: „Má to nejlepší ze mně, Federera a Nadala. Na to, že je mu 20 let, je velmi psychicky odolný a vyspělý. Je to docela působivé.“

Carlos Alcaraz si díky titulu upevnil první místo v žebříčku ATP a zajistil si účast na Turnaji mistrů. Novak Djoković je aktuálně druhý se ztrátou 880 bodů.