Dvě české tenistky v úterý čeká čtvrtfinále ženského singlu grandslamového Wimbledonu. Karolína Plíšková se od 14.00 utká s Viktorijí Golubićovou ze Švýcarska, Karolína Muchová nastoupí zhruba o dvě hodiny později k zápasu s Němkou Angelique Kerberovou. Muchová si už podruhé na turnaji zahraje v pozdějším čase, což ocení hlavně v ranních hodinách. Londýn 12:49 6. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová. | Foto: PETER NICHOLLS | Zdroj: Reuters

„Určitě to byla výhoda. Mohla jsem se déle vyspat, dát si oběd a bylo to takové klidnější, než když jsem začínala v jedenáct. To má samozřejmě taky výhodu, že vím, kdy přesně začínám,“ oceňuje Karolína Muchová, že už nemusí snídat v autobuse, jak to dělávala před brzkými zápasy prvních tří kol, tak aby všechno stihla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Muchovou těší pozdější start jejího čtvrtfinále, Plíšková si užívá wimbledonské kariérní maximum

Muchová si užívá, že už podruhé za sebou pojde na kurt v pozdějším čase. Bude hrát po Karolíně Plíškové, která ranní potíže své kamarádky chápe, ale zároveň si je jistá, že by se pod podobný tlak nedostala.

„Mám organizovaný život, takže radši vstanu dřív, abych se v klidu nasnídala. Ta cesta je samozřejmě nepříjemná, protože skoro vždycky jedeme plus minus hodinu. Většinou poslouchám hudbu nebo i spím, dá se na to zvyknout, v New Yorku se taky dlouho jezdí na tenis,“ popisuje Plíšková.

Tenistky tentokrát nežijí v okolních domcích, ale z hygienických důvodů bydlí společně v hotelu v centru. Tím, jak turnaj postupuje a hráčů ubývá, by mohlo být kolem nich prázdněji. Jenže to úplně tak neplatí.

„Teď nám to změnili, protože teď už tam můžou i normální lidi, takže nám to spíš zmenšili. je to takové zvláštní, do různých pater musíme mít různé výtahy, nemůžeme se nikým potkat,“ říká Muchová.

Nějak se to zvrtlo, litovala Krejčíková po prohraném osmifinále. Chce zapracovat na servisu Číst článek

Tenistky teď zažívají jiný Wimbledon než dřív a týká se to i sportovní stránky. Karolína Muchová už jednou ve čtvrtfinále byla, ale předloni to všechno vnímala trochu jinak při své premiéře v hlavní soutěži.

„Před dvěma lety jsem měla hlavu v oblacích, byla jsem strašně ráda, že jsem udělala to čtvrtfinále,“ vzpomíná Muchová. A podobné myšlenky má letos i o poznání zkušenější Karolína Plíšková.

„Nemám co ztratit, jsem poprvé ve čtvrtfinále Wimbledonu, takže vůbec nejsem favoritka,“ naráží Plíšková na to, že bude hrát ve své jinak velmi úspěšné a už celkem dlouhé kariéře hrát teprve poprvé čtvrtfinále Wimbledonu.