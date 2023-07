Český tenis má jistou finalistku Wimbledonu. V semifinále čtyřhry nastoupí Bouzková proti Strýcové

Český tenis bude mít na Wimbledonu zastoupení v závěrečném zápase o titul v ženské čtyřhře. V semifinále se totiž Barbora Strýcová a Tchajvanka Hsieh Su-Wei utkají s dvojicí Sara Sorribesová-Tormová a Marie Bouzková. Ta ve středu porazila německo-ruský pár Siegemundová, Zvonarevová. Marie Bouzková se těší na konfrontaci nejen s českou soupeřkou. Poskytla rozhovor Radiožurnálu Sport. Londýn 20:41 12. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marie Bouzková | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

Jste v grandslamovém semifinále čtyřhry, co to pro vás znamená?

Je to super pocit. I když to byl těžký zápas, tak jsme si ho užily. Proti soupeřkám se hrálo hrozně blbě, protože jsme nevěděly, co od nich přijde. Siegemundová byla dobrá na síti a Zvonarevová to zase hrála dobře zezadu. Byl to vybojovaný zápas.

Při dlouhých výměnách, kdy přebíháte a necháváte si míče se spoluhráčkou, tak komunikujete ve španělštině?

Celou dobu spolu mluvíme španělsky, takže i na hřišti.

Svitolinová hraje nejlepší tenis svého života, ale já snad také, věří si před semifinále Vondroušová Číst článek

V semifinále narazíte na pár, ve kterém proti vám bude Barbora Strýcová. Jak vnímáte souboj proti české hráčce, která má rozlučkové turné?

Jdeme do zápasu stejně jako do každého jiného. Dáme do toho všechno, užíváme si čas na kurtu a těším se na první grandslamové semifinále. Doufám, že to v pátek bude super zápas.

V čem je síla soupeřek?

Moc jsem se nedívala na jejich hru. Vím, že jsme proti Báře hrály v Paříži před několika lety. Jsou to zkušené deblistky, které se často střídají a přebíhají na síti. Rozhodovat bude pár míčů. Budeme muset využít naše šance, ke kterým se snad dopracujeme. Teď se spoluhráčkou zajdeme na společnou večeři, vyjde nám to vůbec poprvé tady. První týden jsme se vůbec nesešly.

Budou palačinky nebo nějaké poháry?

Ne. Dáme něco zdravého, maso a klasicky rýži asi.