Srb Novak Djoković a Nick Kyrgios z Austrálie se od 15.00 utkají ve finále Wimbledonu. A až tento závěrečný zápas mužské dvouhry skončí, o titul si zahrají deblistky. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková už jeden z travnatého grandslamu mají, v roce 2018 o něj ale nemohly bojovat na centrálním dvorci. Londýn 13:11 10. července 2022

Před čtyřmi lety vybojovaly Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou wimbledonský titul zrovna v roce, kdy si Wimbledon připomínal speciálním videem 20 let od triumfu Jany Novotné, bývalé trenérky Barbory Krejčíkové, která nedlouho před tím podlehla rakovině.

„Je to speciální. Loni jsme se o tom bavily a říkala, že si hrozně přeje, aby se mi to někdy podařilo, a najednou se to podařilo dvakrát během strašně krátké doby. A je to ještě speciálnější o to, že se to podařilo tady, kde ona vyhrála a kde se teď slaví 20 let od jejího titulu,“ říkala tehdy Krejčíková.

Krejčíková tehdy získala se Siniakovou druhý titul na grandslamu po sobě, ale na rozdíl od Roland Garros o něj české tenistky nebojovaly na největším kurtu areálu. Pořadatelé ve Wimbledonu tehdy zápas přemístili na dvorec číslo 1.

O titul znovu na vysněném centrkurtu. ‚Atmosféra se ani nedá popsat,' těší se Siniaková

„Hrát na centrkurtu a na jedničce je určitě jiné,“ vypráví pro Radiožurnál Krejčíková, které se splnil sen – deblové semifinále se totiž původně mělo hrát jinde, shodou okolností ho ale pořadatelé přesunuli právě na centrkurt.

A na nejslavnější tenisové místo, alespoň očima českých hráček, se vrátí i v neděli, kdy si zahrají o titul.

„Celý ten proces, jak jdeme z šatny těmi uličkami, scházíme dolů ke kurtu, čekáme u skleněných vitrín s poháry. Teď se to otevře, vcházíte na kurt, lidi tleskají, užívají si to... Je opravdu nádherné si to zažít,“ popisuje Krejčíková.

„Atmosféra, když jde člověk na centrkurt, se ani nedá popsat. Když člověk začne hrát, hrozně si užívá, že tam může být,“ dodává její parťačka Siniaková.

V nedělním finálovém zápase na vysněném centrkurtu se jako nasazené dvojky utkají s jedničkami turnaje – Belgičankou Mertensovou a Číňankou Čang.

„Tráva jim evidentně sedí, takže to bude těžký zápas, ale věřím, že my hrajeme na trávě taky dobře a že najdeme správnou strategii a vlnu na to, aby se nám to podařilo dohrát do zdárného konce,“ doufá Krejčíková.

„Těžký zápas. Budeme se snažit předvést co nejlepší výkon,“ dodává Siniaková před odpoledním a možná i podvečerním nebo večerním zápasem. Záleží na tom, jak dlouho budou hrát Novak Djoković a Nick Kyrgios o titul v mužské dvouhře.