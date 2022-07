Na svůj zápas čekaly tři dny, ale stálo to za to. Po odstoupení Španěla Rafaela Nadala z mužské dvouhry Wimbledonu se po úpravách programu dostaly na centrální dvorec. A na něm pak tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková vybojovaly postup do nedělního finále. Ukrajinsko-lotyšskou dvojici Kičenoková, Ostapenková porazily dvakrát 6:2. O zápase na nejslavnějším dvorci světa se rozpovídaly pro Radiožurnál. Londýn 12:02 9. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková. | Foto: John Walton | Zdroj: ČTK / AP

Katko, jaké je pro vás být zase ve finále grandslamu po sezoně, která byla všelijaká?

Siniaková: Je to skvělé, jsem hrozně ráda, že to takhle dopadlo. Mám hroznou radost, že máme znovu šanci zahrát si finále a bojovat o titul.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vždycky jsem si přála si tam zahrát, pochvalovala si Krejčíková deblové semifinále na centrkurtu

Barboro, jak pomohlo vašemu výkonu, že se hrálo na centrálním dvorci, kde jste půvdoně ani neměly být?

Krejčíková: Bylo to perfektní. Za sebe musím říct, že to pro mě byl asi největší zápas v kariéře, který jsem odehrála. Zařadila bych to asi i před všechny ty singly, které jsem hrála loni, protože hrát na centrkurtu ve Wimbledonu, vyhrát tam... Je to zápas, který je pro sportovce nejspeciálnější. Hrozně jsem si užila, že jsem tam mohla hrát, a bylo to moc příjemné. Vždycky jsem si přála si tam aspoň jednou zahrát a dlouho mi to utíkalo.

Kateřino, jaká to byla zpráva pro vás, když jste se dozvěděly, že tam půjdete, a ještě jako první, že nebudete muset čekat?

Siniaková: Byla to skvělá zpráva, a ještě že jsme hrály první, to byla lepší varianta. Jak říkala Bára, ten centrkurt je krásný a tahle změna rozpisu byla moc příjemná.

Jak jste strávily dny, ve kterých jste nehrály? Uteklo to?

Krejčíková: Uteklo to. Odpočinula jsem si, jeden den jsem měla úplně volno, takže jsem tu byla navštívit nějaké známé. Druhý den už jsem trénovaly a připravovaly jsme se na semifinále.

Siniaková: Já to měla podobně. První den jsem měla od tenisu volno, byla jsem ve městě, a další den už trénink.