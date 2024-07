Myslím, že jsme si to zasloužily, říká Siniaková po čtvrtém triumfu ve čtyřhře na Wimbledonu

Český tenis zažil ve Wimbledonu výjimečný den. Titul v singlu vybojovala Barbora Krejčíková, v deblu se radovala Kateřina Siniaková, která společně s Američankou Townsendovou ve finále porazila kanadsko-novozélandskou dvojici Dabrowská, Routliffová dvakrát 7:6. Pro Siniakovou to byl po Paříži už druhý letošní titul ve čtyřhře, pokaždé se radovala s jinou spoluhráčkou. Celkově už devátý na grandslamech v ženském deblu. Londýn 7:39 14. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková se spoluhráčkou Taylor Townsendovou pózují s trofejí po vítězství na Wimbledonu | Foto: Han Yan | Zdroj: Xinhua News / Profimedia

Kateřina Siniaková, wimbledonská šampionka, obrovská gratulace. Jak se cítíte na konci toho dlouhého dne? Říkala jste, že by bylo skvělé zažít super český den. On takový byl, ale byl také pořádně dlouhý.

Moc děkuji, cítím se báječně, byl nádherný. Myslím, že Česká republika si to užila, aspoň v to doufám. Já jsem si to užila moc a jsem nadšená, že se nám to povedlo. Byl to velice těžký zápas, takže jsem hrdá.

Kdybyste měla ten zápas popsat, co bylo z vašeho pohledu zásadní, důležité?

Že se bojovalo o každý míč. Bylo super, že jsme se vrátily do toho prvního setu, že jsme se nenechaly dopodávat. Myslím, že to je mohlo trochu nalomit. Jsem ráda, že jsme bojovaly a ty míče se nám pak sešly. V tiebreaku se může stát cokoliv, takže jsem nadšená.

V tom druhém tiebreaku to ale už vypadalo, že jste neporazitelné, že skrz vás nic neprojde.

Ten druhý set jsme byly lepší, že jsme na začátku měly hodně šancí, které nám trochu utekly. Pak najednou měly šance ony. Ale myslím, že jsme se zlepšovaly, tlačily jsme je a ony tahaly za kratší konec. Jsem ráda, že se to v tom tiebreaku ukázalo, že se nám to dobře sešlo, chytily jsme začátek a pak se nám hrálo lépe.

Zaradovaly jste se, pak jste na chviličku musely kouknout na obrazovku, jestli se budete moct radovat i dál. Jaké to bylo, když jestřábí oko potvrdilo aut a byl konec?

Samozřejmě radovat se po dvojchybě je vždycky náročné, trochu to ten okamžik zkazí. Ale za mě velká radost. Byl to napjatý zápas, těžký zápas na obě dvě strany, takže byla hrozná radost, že se to povedlo.

Taylor Townsendová plakala, bylo to pro ni ohromně dojemné. Jak jste to pak s ní prožívala, protože vy jste šla tu radost sdílet s ní, možná jste jí trochu pomohla v tu chvíli.

Já jsem jenom ráda, že můžu někomu udělat radost. I když jsem třeba nebrečela, pro mě to taky znamená moc. Nějaké zápasy jsme se tady trochu trápily, že třeba nebyly tak super. Poslední dva zápasy jsme ale hrály skvěle, zlepšovaly jsme se. Jsem moc ráda, že se to takhle sešlo, že ji to dojalo. A myslím, že jsme si to zasloužily.

Taylor Townsendová byl v hokejovém dresu New Jersey, takže má evidentně blízko k New Yorku. Už proběhlo něco k US Open? Přece jenom máte spolu vyhraný grandslam, byť jste předtím vyhrála i s Coco Guaffovou.

Ještě upřímně nebyl čas. Nechte se překvapit.

Ještě k atmosféře, na které jste měly určitě zásadní podíl. Jak jste si to na centrálním dvorci užívaly? Byť bylo pozdě večer, tak lidí byla spousta. Trochu to připomínalo tu australskou atmosféru, když jste vedle sebe měla domácí hráčku, Storm Hunterovou.

Bylo super, že lidé zůstali. Přece jenom bylo pozdě a vždycky po zápase se to vyklidí, lidé si potřebují dát pauzu. Ale vrátili se a bylo to super, protože to je to, co ti hráči chtějí a potřebují, že dělají krásnou atmosféru. Ještě hrát na tak krásném kurtu. Velký dík fanouškům, že zůstali takhle pozdě a podporovali nás.

Neměla jste trochu strach, že by se to utkání nedohrálo? Protože tady je kvůli nočnímu klidu večerka v jedenáct hodin.

To ano, ale myslím, že střecha a světla trochu pomohly. To bychom musely hrát opravdu dlouho, abychom to nedohrály.

A vy jste dělaly všechno pro to, abyste vyhrály ve dvou setech, což se vám podařilo. A protože se hrálo finále v sobotu, ne jako dřív v neděli, tak nemusíte hned pospíchat na bál, ale máte před ním celý volný den. Jaké to pro vás bude?

Tohle je dobrá změna. Je opravdu náročné, když je po těch zápasech všechno hektické. Musíte spěchat, už zavírají centr kurt a všude vás tlačí, že musíte spěchat. Ani si neužijete tu atmosféru. Pro mě to bude den k dobru, budu si ho chtít moc užít. Už jsem párkrát změnila na těch turnajích, že jsme letěla až další den, abych nasála tu atmosféru. V tenise je to náročné, protože každý týden máte nový turnaj a to co jste vyhrál hned smetete pod koberec a musíte jít znovu. Takže já toho volného dne využiji.

Jak si ho naplánujete, už to víte?

Upřímně ještě ne, ale určitě si ho užiju.