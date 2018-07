Je to nepříjemné, ale je to součást našeho sportu, říká Strýcová o častých dopingových kontrolách

„Taky jsem zaregistrovala, že je to mnohem víc, než to bylo dřív. Je to nepříjemná věc, jdou k vám lidi, kteří vám vezmou krev. Je to často a hlavně teď dělají i to, že přijedeme na turnaj a oni se najednou objeví v pokoji. Je to nepříjemné, ale je to součást našeho sportu,“ říká Strýcová.

Barbora Strýcová je zřejmě ještě ostražitější než řada jiných tenistek. Před lety si neohlídala látky v přípravku na hubnutí a pár měsíců si kvůli tomu na turnajích nezahrála. Teď je v kontrole mnohem pečlivější, ale přesto jsou situace, které ji vylekají.

„Teď udělali novou věc, že když prohrajeme, tak hned ten den musím na další den změnit, že jsem ‚out of competition‘, tedy že jsem už ze hry. Někdy na to člověk nemyslí. Prohraje blbý zápas a hned musí myslet na doping. Je to stres,“ vysvětluje Strýcová.

Když tenisté vypadnou z turnaje a vrátí se domů, mohou si být skoro jistí, že dřív než své známé potkají dopingové úředníky. Do mobilní aplikace nebo přes webové stránky vyplňují časy, kdy budou k zastižení. A nesmějí dopustit, aby návštěvu komisaře třikrát zameškali. V takovém případě by jim totiž hrozil trest, jako kdyby zakázané látky užívali.

„Přiletěla jsem z Austrálie a rovnou jsem jela k doktorovi. Říkala jsem si, že když jsem měla kontrolu před třemi dny v Austrálii, tak nepřijdou hned domů. Měla jsem to ve tři hodiny a bylo tři hodiny patnáct minut, já nebyla doma a najednou zazvonili. Pak mi volali z domova, ať okamžitě přijedu, že je tam doping. Bylo to překvapení, ale stihla jsem to, takže všechno dobré,“ vzpomíná česká tenistka.

Tenistky obecně chápou, že jsou kontroly důležité, vždyť jim dávají záruku, že i jejich konkurentky bojují čistě. Jen by si je zřejmě představovaly trochu jinak. Třeba slavná Američanka Serena Williamsová volá po větší rovnosti a tvrdí, že je navštěvovaná častěji než některé její krajanky. Například Britce Kontaové vadí velké zásahy do soukromí, leckdo by se obešel bez odběrů krve.

„Ta moč mi přijde dobrá. Ať mě zastaví a odeberou, ať je sport čistý, ale krev mi přijde taková, že už to není lehký odběr. To mi už třeba vadí. Mám problémy s jehlami, takže to mám ještě horší,“ přiznává Lucie Šafářová.