Na grandslamy jezdíval pravidelně s velkými plány, ale teď je rád, že se největších turnajů může aspoň zúčastnit. Tenista Tomáš Berdych už nějakou dobu není hráčem světové desítky, vypadl i ze stovky a stále se nemůže zbavit zdravotních potíží. Ve Wimbledonu se po čtvrt roce připravuje na soutěžní zápas. Londýn 20:41 1. července 2019

Na tréninkových kurtech All England Clubu všechno vypadá tak jako dřív. Fotografové zaměřují Rogera Federera a také jeho tréninkového spoluhráče Tomáše Berdycha. Ale zatímco ten prvně jmenovaný se v sedmatřiceti letech stále drží ve světové špičce, o čtyři roky mladší Čech takové štěstí nemá, a tak je i za příležitost připravovat se se slavným Švýcarem vděčný.

‚Tohle místo je prostě speciální.' Berdycha čeká na Wimbledonu první soutěžní zápas po čtvrt roce

„Je to super pokaždé, když s ním jde člověk hrát. Pokaždé se může naučit něco nového. Jsem rád za každý takový den,“ přiznal Tomáš Berdych.

Berdychova slova platí obzvlášť, když vstupuje do slavného Wimbledonu jen s minimální herní praxí. Má za sebou pár exhibičních setů na travnatém povrchu, ale soutěžní zápas hrál naposledy v březnu v Indian Wells.

„Spíš tělo si vybírá, kdy se cítí fajn a je schopné něco zvládnout,“ vysvětluje Tomáš Berdych, který stále nepřišel na to, jak si zajistit dlouhodobější období bez zdravotních potíží. A to už toho prý vyzkoušel hodně.

„Tu bolest zad se mi podařilo dost stabilizovat, to je v pohodě. Teď jenom ještě nějak bojuju s levou kyčlí. Tam mám vrozenou vadu, to tam prostě je. Bude se to odvíjet od toho, jak se budu cítit. Pořád se to vyvíjí tak nějak podobně, teď jen doufat, aby to takhle vydrželo a aby zase nepřišly ty blbé dny,“ říká Berdych.

Takže i proto je Tomáš Berdych rád, že se slavného a pro něj dříve tak úspěšného turnaje může zúčastnit.

„Tohle místo je prostě nějakým stylem speciální. Na začátku jsem to tady neměl úplně rád, ale postupně jsem si to vybudoval a za ty roky jsem si to strašně zamiloval,“ přiznal zdejší finalista z roku 2010 a semifinalista z let 2016 a 2017 Tomáš Berdych.

Berdych připustil i to, že ho napadá, že to může být i naposledy, co se jako tenista na zdejších travnatých kurtech pohybuje.

„Možné to je, nebudu tady vymýšlet, že bych chtěl hrát ještě nevím kolik let. Je dost nereálné to takhle vymýšlet. Když to tak bude, bude to super. Myslím, že to může být jen strašně příjemné a hrozně fajn prodloužení. A když ne, tak ne,“ řekl Tomáš Berdych, který do svého patnáctého Wimbledonu vstoupí zápasem proti Američanu Fritzovi, vítězi minulého turnaje v Eastbourne.