‚Se sebevědomím jsem měl vždy problémy.‘ Veselý se chce odrazit od nečekané výhry nad Zverevem

Na minulém grandslamu v Paříži se nazval příjemným losem pro ostatní soupeře, zápasil sám se sebou a hledal cestu z krizového období. Na tom současném ve Wimbledonu už zase dokáže být nebezpečným protivníkem. Tenista Jiří Veselý senzačně vyřadil turnajovou šestku Němce Zvereva, i když si den před zápasem příliš nevěřil. Od zpravodaje z místa Londýn 9:23 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Veselý po nečekaném vítězství v prvním kole Wimbledonu | Zdroj: Reuters

„Sám už jsem byl smířený s tím, že zítra letím do Brna,“ přiznal Radiožurnálu po čtyřsetové výhře Jiří Veselý, a také to, že mu nakonec pomohla i kvalifikace. Původně se jen těžko smiřoval s tím, že nedostal volnou kartu rovnou do hlavní soutěže, ale teď už má na zápasy na víc v Londýně jiný názor.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Veselý se na Wimbledonu postaral o velké překvapení. Poslechněte si celý příspěvek Jaroslava Plašila

„Teď už můžu říct bohudík, protože ty tři zápasy mi určitě pomohly k tomu, abych získal jistotu a sebedůvěru. Kdybych kvaldu nehrál, tak bych ten zápas neodehrál tak, jak jsem ho odehrál. Jsem rád, že jsem vyhrál další zápas, což už jsou čtyři zápasy po sobě a budu se snažit na to dál navazovat,“ dodal.

Veselý Němce Zvereva zdolal na stejném místě jako před časem jiného mladíka ze světové špičky Rakušana Dominica Thiema. A také potvrdil, že se mu na velkých wimbledonských kurtech proti favoritům daří.

Tenista Veselý se na Wimbledonu postaral o senzaci, v prvním kole vyřadil světovou pětku Zvereva Číst článek

„Už se to v minulosti několikrát stalo, ale nedokázal jsem na to pořádně navázat, takže to je určitě něco, na co bych se rád zaměřil... odrazit se z tohoto vítězství dál. Se sebevědomím jsem měl vždy problémy, tak to teď musím na tomhle vítězství postavit a říct si, že když jsem schopný porazit takové hráče, tak nějakou kvalitu mít musím.“

Porážka svěřence kouče Ivana Lendla byla jednou z velkých událostí úvodního dne, podobně jako vyřazení bývalé světové jedničky Japonky Naomi Ósakové, konec turnajové sedmičky Řeka Stefanose Tsitsipase nebo postup patnáctileté Američanky Cori Gauffové přes slavnou krajanku Venus Williamsovou.

Českým reprezentantům se dařilo, až na finalistku minulého grandslamu v Paříži Markétu Vondroušovou, která hned po vyřazení míří na lékařská vyšetření kvůli bolestem ruky.

Snad teď ve #Wimbledon i dál nezůstane jen u jedné velké výhry, byla by to škoda. Vždyť to musel @jiri_vesely sám cítit, jak výborně zápasem prošel, jak řešil těžké situace, jakým způsobem podával. pic.twitter.com/ZbdBjFDKx3 — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) July 1, 2019

ATP dvouhra (muži) | 27. týden 2019 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Novak Djoković Srbsko 16 12415 2. Rafael Nadal Španělsko 16 7945 3. Roger Federer Švýcarsko 16 6620 4. Dominic Thiem Rakousko 23 4595 5. Alexander Zverev Německo 24 4405 6. Stefanos Tsitsipas Řecko 28 4215 7. Kei Nišikori Japonsko 22 4040 8. Kevin Anderson Jihoafrická republika 16 3610 9. Karen Chačanov Rusko 26 2980 10. Fabio Fognini Itálie 24 2785

Češi v žebříčku ATP (muži) | 27. týden 2019 Jméno Turnajů Bodů 110. Tomáš Berdych 12 520 124. Jiří Veselý 24 448 129. Lukáš Rosol 29 441 242. Zdeněk Kolář 32 187 329. Adam Pavlásek 20 90 350. Václav Šafránek 21 72 371. Jan Šátral 13 50 470. Michael Vrbensky 4 15 471. Tomas Machac 5 15 472. Jiri Lehecka 5 15