Když si to budu chtít užít, proberu se v šatně. Půjdu vyhrát, těší se Veselý na osmifinále s Nadalem

„Těžko hledám slova, je to bombastický výsledek a jsem za to strašně rád. Před zápasem jsem věděl, že tahle varianta je,“ říkal po vítězství nad Italem Fogninim a před pondělním osmifinále s Rafaelem Nadalem.

Veselý je v osmifinále Wimbledonu, čeká ho Nadal Číst článek

Na jaře po sérii zdravotních potíží a špatných výsledků uvažoval o předčasném konci sezony, nechytil se ani na antuce, na svém nejoblíbenějším povrchu, vypadl z první stovky a dost o sobě pochyboval. Teď porazil už třetího soupeře na nejslavnějším turnaji světa, Itala Fogniniho, 3:1 na sety.

„Hlava, servis… Všechno víceméně fungovalo podle přání, takže jsem za to hrozně rád,“ říká Jiří Veselý.

Po Wimbledonu se může stát dokonce poprvé v kariéře českou mužskou jedničkou, kdyby v senzačních výsledcích pokračoval a Nadala ve wimbledonském osmifinále porazil. „To už jsou takové bonusy navíc,“ směje se.

„Když tam půjdu s tím, že si to jdu užít, tak se proberu a už budu v šatně. Musím do toho jít s tím, že jdu vyhrát. Je jedno, jestli tam je Nadal, nebo kdokoli jiný. Je to sport, vždycky tam někdo bude stát. Nemám co ztratit a když se to podaří, bude to úplná bomba,“ těší se na pondělní osmifinále.

Teď je Jiří Veselý rád, za to, co je. A že u toho může být i táta, který se jako častý průvodce po velkých turnajích po čase dočkal výborného výsledku: „Nemá tolik času, aby jezdil na každý turnaj, ale snaží se jezdit na ty největší akce. Je to pro něj splněný sen. Začal se mnou hrát a tenisem žije. S Rafou by to pro něj byla další trofej do sbírky.“

MONDAY'S ORDER OF PLAY (Centre Court, from 13:00 BST)



Roger Federer vs Adrian Mannarino

Serena Williams vs Evgeniya Rodina

Jiri Vesely vs Rafael Nadal#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) 7 July 2018