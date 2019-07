Na své první grandslamové juniorce v Paříži prohrála hned v úvodním kole, ale ve Wimbledonu už bude bojovat o čtvrtfinále. Stranou největších dvorců přitom čtrnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová porážela o čtyři roky starší soupeřky i vysoko nasazené hráčky. Londýn 10:08 10. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Talentovaná tenistka Linda Fruhvirtová | Foto: Bruno Perrel | Zdroj: Reuters

V mnohem skromnějších kulisách, před desítkami fanoušků na kurtu číslo 16 slavila svou druhou výhru na grandslamovém turnaji Linda Fruhvirtová. Ale pokud se její kariéra bude i dál ubírat tím správným směrem, může jednou zažít i slávu a zápasy na velkých dvorcích, jako teď dospělé krajanky Karolína Muchová nebo Barbora Strýcová, dvě Češky, které s rozdílnou úspěšností bojovaly o postup do semifinále ženské dvouhry Wimbledonu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Talentovaná Fruhvirtová poráží v juniorce Wimbledonu starší hráčky. Pomáhá jí i trenér Williamsové

Její talent je velký, ale to také platí o tlaku, který už delší dobu cítí.

„To nejde, aby to šlo mimo vás. V mém věku je to těžké, ale musím se s tím umět vyrovnat,“ přiznala Linda Fruhvirtová na předchozím grandslamu, který se slzami opouštěla už po prvním kole, ale i takové momenty tenista potřebuje zažít, říká otec Hynek Fruhvirt.

Mezitím, mimo hlavní scénu, Linda Fruhvirtová už má 2 wimbledonskou výhru v juniorce, dnes nad turnajovou dvojkou. Postoupil i Dalibor Svrčina, škoda vyřazení Jirky Lehečky #Wimbledon juniors pic.twitter.com/KwtTx4znvn — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) July 9, 2019

„Cesta je dlouhá, ale tyhle zkušenosti jsou nutné a jsou potřeba. Není dobré si myslet, že hráč přijede na první grandslam a vyhraje ho. S těmi prohrami se musí počítat, poučit se z toho a dál s tím pracovat,“ myslí si Hynek Fruhvirt, který společně se svou ženou vychovává sotva čtrnáctiletou Lindu a také o dva roky mladší, také velmi talentovanou, tenistku Brendu.

Ve sportovním rozvoji pomáhají i klub, pražská Sparta, nebo třeba spolupráce s akademii trenéra Patricka Mouratogloua.

„Je to super. Cítím v něm oporu, pomáhá mi a jsem za to ráda,“ pochvaluje si Fruhvirtová.

Strýcová si poprvé zahraje o grandslamové finále. ‚Když má Serena den, na míček si nesáhnu,‘ říká Číst článek

„Táta s mámou se dvěma hráčkami, které hrají turnaje, to nemůžou zvládnout. To je nemožné, musí nám pomáhat celá řada lidí. Musíme se na to spoléhat a vážíme si toho. Na druhou stranu je to velká zodpovědnost. Musíte dělat maximum, abyste si na konci dne neřekl, že jste udělal chybu,“ dodává její otec.

Linda Fruhvirtová už dosáhla mnoha úspěchů v žákovských kategoriích, ale také už třeba dělala sparingpartnerku českému fedcupovému týmu a pokud to jde, snaží se získávat zkušenosti i v dospělém tenise. Ostatně její první soupeřce ve wimbledonské juniorce bylo už v dubnu 18.