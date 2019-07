Tři grandslamy a pokaždé jiné české hvězdy. Na wimbledonské trávě září Muchová se Strýcovou

I třetí tenisový grandslam v roce má „nové“ české hvězdy. Zatímco v Austrálii zářily dvě nejlepší singlistky žebříčku Petra Kvitová a Karolína Plíšková, v Paříži to byly Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková. Teď ve Wimbledonu se pro změnu nejvíc daří Barboře Strýcové a Karolíně Muchové. Londýn 7:25 9. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost české tenistky Barbory Strýcové | Foto: Chryslene Caillaud | Zdroj: Reuters

Karolína Muchová hraje Wimbledon poprvé v kariéře a podobně jako Číňanka LiNa v roce 2006 dosáhla při svém debutu na čtvrtfinále.

„Věřila jsem si a těšila se na tento turnaj. Že bych ale přemýšlela, že se dostanu mezi posledních osm, to opravdu ne,“ přiznala Karolína Muchová, která se od loňského Wimbledonu, na který tenkrát ještě nedosáhla, zlepšila o rovných 180 míst ve světovém žebříčku. A může být i výš než 43. pokud v úterý porazí Elinu Svitolinovou z Ukrajiny.

„Budu se snažit dostat z toho co nejvíce,“ říká odhodlaně Muchová pro Radiožurnál.

Druhá česká čtvrtfinalistka Barbora Strýcová velké skoky v žebříčku v posledních letech nedělá, pohybovala se od třetí do páté desítky, na rozdíl od Markéty Vondroušové, Kateřiny Siniakové či Karolíny Muchové už má dávno větší část kariéry za sebou. Ale i v její závěrečné fázi atakuje nejlepší výsledek na grandslamovém turnaji.

„Tu euforii v sobě mám. Ještě si to ale úplně neuvědomuji a možná ani nechci. Pořád jsem v soutěži a můžu hrát dál. Chci tomu dát maximum, protože když si to tělo uleví, tak trochu povolí. A to já nechci,“ chce zůstat Barbora Strýcová soustředěná a třeba i zaskočit další soupeřku - domácí Johannu Kontaovou. Britská tenistka zastavila Petru Kvitovou, společně s Karolínou Plíškovou největší favoritku ze všech českých tenistek.

„Loni jsem se tady do toho čtvrtého kola spíše protrápila. Teď jsem hrála docela dobře a dostala jsem se tam hrou a ne štěstím. To loni nebylo a to štěstí trochu chybělo,“ těšilo aspoň Karolínu Plíškovou, že Londýn opustí sice se stejným výsledkem jako loni - po osmifinálovém zápase - ale s trochu lepším pocitem ze hry na trávě, na které se teď báječně daří Barboře Strýcové a Karolíně Muchové.

Díky tomu bude mít český tenis v novém vydání světového žebříčku šest singlistek v nejlepší světové padesátce. Shodou okolností jsou to všechno hráčky, které si letos zahrály ve druhém týdnu na některém z grandslamových turnajů.