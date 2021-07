Servis mě držel celý zápas, pochvaluje si Plíšková po postupu do semifinále Wimbledonu

Tenistka Karolína Plíšková si poprvé v kariéře zahraje na Wimbledonu semifinále. Mezi nejlepší čtyři postoupila Plíšková po čtvrtfinálovém triumfu nad Švýcarkou Viktorijí Golubicovou dvakrát 6:2. O postup do finále se ve čtvrtek střetne s Běloruskou Arynou Sabalenkovou. Londýn 20:26 6. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková po postupu do semifinále. | Foto: PAUL CHILDS | Zdroj: Reuters

Karolíno, obrovská gratulace k postupu do semifinále. Dá se pospat, co teď cítíte?

Je to krásná výhra, myslím, že jsem hrála dobře od prvního do posledního gemu. Ten poslední byl takový horší, ale hrála jsem tak nějak to, co jsem potřebovala. Servis byl dnes výborný, držel mě celý zápas. Jsem šťastná, protože se mi poslední týdny úplně nedařilo.

Plíšková neztratila znovu ani set a čeká ji ve Wimbledonu semifinále, Muchová končí Číst článek

Jak moc vám třeba i k tomu servisu pomáhala zavřená střecha? Docela hlasitě na ni bubnoval déšť...

To servisu samozřejmě pomůže, protože venku hodně foukalo. Bylo vidět, že jsem servírovala o hodně lépe než zápasy předtím. Na servis jsou to pro mě ideální podmínky.

Podařilo se vám dosáhnout semifinále i na posledním zbývajícím grandslamu ze čtyř. Je to meta, která vás zajímá?

Jsem ráda, protože Wimbledon byl jediný grandslam, u kterého mi chybělo dostat se přes čtvrté kolo, kde jsem byla dvakrát a vždycky mi to těsně uniklo. Nehrála jsem špatně, ale někdy prostě potřebujete štěstí. Takže jsem ráda, že jsem zvládla dojít takhle daleko i na posledním grandslamu, který mi chyběl. Všichni byli překvapení a říkali: ‚Dáš to i v Paříži a ve Wimbledonu ne?‘ To jsem slyšela snad milionkrát, tak jsem ráda, že mi to konečně nebude nikdo předhazovat.

V jakém nastavení chcete jít do semifinálového zápasu proti Sabalenkové?

Může se stát cokoliv. Ona je tam taky poprvé, takže je to určitě hratelné. Není to nikdo, kdo by měl zkušenosti jako třeba Serena Williamsová, která tam byla stokrát. Nechci ji podcenit, hraje dobře. Dneska mě popravdě překvapilo, že vyhrála, protože jsem spíš věřila Jabuerové. Uvidíme. Hraje takový vabank, takže tam je možné úplně všechno. Je možné, že bude hrát úplně neuvěřitelně, a je možné, že bude kazit. Musím být připravená, základ bude udržet si servis. Teď je den volna, tak se na to můžu připravit.

Jak se budete připravovat? Říkala jste, že pověrčivá nejste, takže to máte asi jednodušší, že nemusíte dělat stejné věci...

To mám, ale určitě si půjdeme zatrénovat a trochu se připravím, protože mám teď pokaždé trošičku jiné soupeřky. Samsonovová střílela a teď to bylo zase takové pomalejší. Trochu přidáme, abych nebyla překvapená tou rychlostí. Každopádně když to dobře dopadne, tak mi tu chybí posledních pár dnů, takže ten den využiju i k odpočinku.

Jaroslav Plasil

@JaroslavPlasil Nádhera sledovat tenis @Karolina Pliskova když je v pohodě jako teď. Čisté údery, k tomu to uklidňující bubnování deště do střechy:)

Čest a sláva 4. /různé/ 🇨🇿 semifinalistce grandslamu od odloženého #rolandgarros 2020 2 46