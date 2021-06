Karolína Plíšková zahájila Wimbledon vítězně, do 2. kola postupuje i Martincová

Tenistka Karolína Plíšková po letošní první výhře na trávě postoupila do druhého kola Wimbledonu. Turnajová osmička v úterý v All England Clubu porazila semifinalistku letošního Roland Garros Slovinku Tamaru Zidanšekovou 7:5 a 6:4. Poprvé na londýnském grandslamu postoupila do 2. kola Tereza Martincová, naopak skončila Marie Bouzková.

