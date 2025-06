Pauza byla dlouhá, ale cítím se dravější, říká Krejčíková před obhajobou wimbledonského titulu

Na jihozápadě Londýna začne tenisový Wimbledon a stejně jako loni má turnaj českou obhájkyni titulu. Zatímco v roce 2023 triumfovala Markéta Vondroušová, loni Barbora Krejčíková. S obhajobou titulu je spojena i řada tradic, například úvodní zápas na centrálním kurtu. Šampiony dvouher také připomíná i výzdoba v okolí areálu. Londýn 10:16 30. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková na přípravném turnaji před Wimbledonem v Eastbourne | Foto: Bradley Collyer | Zdroj: PA Images / Alamy / Profimedia

Ať už vystoupíte na stanici metra Southfield nebo pak na konečné ve Wimbledonu, všude uvidíte plakáty loňských vítězů. Loni se takto prohlížela Markéta Vondroušová, letos si toho všímala Barbora Krejčíková, která je na některých velkých fotografiích i společně se Španělem Carlosem Alcarazem.

„Je to hrozně příjemné, že teď tady jsem a visí vlastně tady moje plakáty,“ těší českou tenistku wimbledonská výzdoba.

Obhájce titulu mužské dvouhry Alcaraz nastoupí podle tradice ke svému úvodnímu zápasu v pondělí ve 14.30, Krejčíkovou čeká tento obyčej na stejném místě v úterý. A není to jednoduchá pozice nastupovat v hlavním duelu programu zvlášť v sezóně, ve které byla dlouho bez tenisu, ale snaží se to brát pozitivně.

„Strašně moc si toho vážím a jsem ráda, že se mi to loni povedlo. Cesta, po které dojít takto na vrchol je strašně těžká, náročná a trvá to strašně moc let. Někomu se to třeba nikdy nepovede,“ nebere Krejčíková úspěch na Wimbledonu jako samozřejmost.

I loňský rok byl pro Krejčíkovou složitý, ale na Wimbledon se dokázala připravit, a díky těsným výhrám v úvodu turnaje a stále většímu sebevědomí nakonec i vyhrát. Letos to bylo do travnatého grandslamu také náročné, ale jinak.

Přivítání ve Wimbledonu podobné jako loni , tentokrát v metru Bára vs Carlos:) pic.twitter.com/a2w4Ov7qAN — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) June 28, 2025

„Loni mi přišlo, že to bylo složitější kvůli tomu, že jsem byla pořád zraněná, pořád nemocná, pořád jsem se vracela zpátky. A když už to vypadalo, že by se to mohlo zlomit, tak mě zase něco skolilo. O to to bylo náročnější,“ srovnává své rozpoložení loni a teď před Wimbledonem Barbora Krejčíková.

„A letos si vážně myslím, že naopak ta pauza byla dlouhá, těžká, prostě mentálně náročná. I to, že jsem nemohla hrát a jednu dobu jsem nemohla dělat vůbec nic a jen jsem odpočívala. To bylo těžké, ale zase jsem si odpočinula. Cítím se taková dravější, těším se na ty zápasy a nemám od sebe taková očekávání, jako jsem měla loni,“ vypráví Krejčíková, která je rok po Markétě Vondroušové v pozici další české obhájkyně titulu z wimbledonské dvouhry.

Až do travnaté části sezóny se letos dařilo hlavně českým mužům, ženám dost často překážely zranění a nemoci. A přes některé úspěchy na nedávných přípravných turnajích by mohlo být i troufalé pomýšlet na pokračování této vítězné tradice, i když představa je to samozřejmě atraktivní.

A dream realised ✨



Barbora Krejcikova is a #Wimbledon singles champion for the first time, defeating Jasmine Paolini 6-2, 2-6, 6-4 pic.twitter.com/k15QgL7Buz — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2024

„Bylo by nádherné, kdyby se to povedlo, ale to se uvidí až za pár týdnů,“ nechce předbíhat úřadující wimbledonská šampionka.

Krejčíková vstoupí do travnatého grandslamu v úterý, stejně jako Petra Kvitová, Karolína Muchová, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Sedm českých tenistů se postupně představí už v pondělí, jako první od dvanácti Jiří Lehečka a Vít Kopřiva, pak i Linda

Nosková a Marie Bouzková, a nakonec Linda Fruhvirtová, Kateřina Siniaková a Markéta Vondroušová.