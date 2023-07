Jeden z nejlepších zápasů, co jsem na trávě odehrála, radovala se Vondroušová z postupu ve Wimbledonu

Tenistka Markéta Vondroušová zažívá nejvydařenější Wimbledon v dospělé kategorii. Ještě před vstupem do soutěže deblistek, kde hraje s krajankou Miriam Kolodziejovou, zvládla vyhrát dva singlové zápasy. A po dvousetové výhře nad Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou postoupila poprvé v kariéře do třetího kola travnatého grandslamu. „Jsem vážně ráda, že to takhle probíhalo,“ řekla Vondroušová Radiožurnálu Sport. Londýn 20:47 6. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Markéta Vondroušová během zápasu ve Wimbledonu | Foto: Fotobanka Profimedia, Adam Davy/PA Images | Zdroj: Profimedia

Postoupila jste do třetího kola Wimbledonu. Poprvé od juniorské kategorie jste se dostala tak daleko. Jak se cítíte?

Zápas byl super. Asi jeden z nejlepších, co jsem na trávě odehrála. Jsem vážně ráda, že to takhle probíhalo, protože si myslím, že ona je na té trávě opravdu dobrá a člověk se tak nějak musí soustředit na každý míč. Výsledek vypadá docela lehce, ale podle mě ten zápas byl o pár míčích a trvaly docela dlouho, takže jsme se tahaly dost.

6:3, 6:3, to je podobné jako v Miami, kde to bylo 6:4, 6:2, takže jste soupeřce povolila stejný počet gamů. Pomohla vám, že jste Veroniku Kuděrmětovovou už letos porazila, byť to byl beton?

Asi mi pomohlo i to, že jsem si zkusila, jak hraje. Hrály jsme s ní ještě debl v Paříži, takže člověk už tak nějak ví, co očekávat. Ale ta tráva je samozřejmě trochu specifická a myslím si, že jí sedí hodně. Má na to hru, hraje dlouhé narážené údery, ze kterých se pak těžko dostává. Chtěla jsem jí to co nejvíc znepříjemnit a jsem ráda, že se mi to podařilo.

Jak se cítíte teď na trávě s těmi výhrami? V Paříži jste říkala, že se budete muset i trenéra Jana Hernycha zeptat, jak na tom správně hrát.

Předtím jsem byla trochu pesimistická, protože se mi na trávě úplně nedařilo. Říkala jsem si, že to budu chtít zlomit, trochu k tomu přistupovat s otevřenou myslí a člověk musí hrát bez tlaku na těch returnech a zkoušet si různé věci.

Třeba do toho jít více, než je obvyklé na jiných površích. Myslím, že se mi to dařilo. Pak je samozřejmě důležitý servis, který zkrátka musí fungovat, bez toho to na trávě nejde. Celkově mi přijde, že to teď všechno trošku zapadlo do sebe a uvidíme, co se bude dít dál.

Takže cítíte největší rozdíl třeba v hlavě, v mentální stránce?

Určitě. Byla jsem trošku všelijaká s pohybem na trávě, teď mi přijde, že i v Berlíně už to bylo dobré, že se na tom cítím dobře a můžu se hýbat. Člověk asi musí víc používat ty chopy a svoje zbraně, které má a třeba je moc nepoužívá. Tady fungují víc, než by fungovaly jinde. Snažila jsem se k tomu přistoupit trochu jinak a jsem ráda, že jsem ty zápasy takhle zahrála.

Postoupila jste do třetího kola, některé tenistky bojují ještě o druhé. Vyznáte se teď v tom rozpisu a máte přehled o tom, kdy budete hrát? Jak dlouho dopředu se to dozvíte?

Nevíme vlastně nic. Zrovna teď se tam byl trenér ptát a ani oni nic moc nevědí. Ještě hrajeme debl s Miri (Miriam Kolodziejovou), takže bude záležet, jak to tam naskládají. Mají toho docela dost, protože ještě nemají skoro dohraná ani první kola, ten rozpis byl masakr. Uvidíme, co se bude dít.

Jste v tomhle nad věcí a v klidu? Protože ne každý to zvládá.

Ano. Jsem zvyklá i dost trénovat, takže pak když mám singl i debl, tak mi to úplně nevadí. Jsem na kurtu ráda a debl navíc hrajeme s Miri, se kterou jsme velké kamarádky, takže to pro mě není žádná přítěž. A uvidíme, jak to rozhodnou.