Nadšená Navrátilová po postupu Vondroušové do finále. Vypadala jako veteránka na trávě, chválila

Tenistka Markéta Vondroušová si zahraje poprvé v kariéře finále Wimbledonu. Svitolinovou z Ukrajiny porazila dvakrát 6:3 a v sobotním duelu o titul si zahraje s Ons Džábirovou. Z dalšího českého úspěchu na grandslamu měla radost i slavná česká rodačka Martina Navrátilová. V Londýně o zápase promluvila i pro Radiožurnál Sport. Londýn 19:20 13. července 2023

Martina Navrátilová vyhrála Wimbledon devětkrát ve dvouhře a sedmkrát ve čtyřhře.

Co říkáte na Markétu Vondroušovou?

Karolína Muchová se dostala do finále v Paříži, což bylo nečekané. Čekala jsem, že by se spíš dostala tady. A Markéta Vondroušová naopak prošla do finále tady, i když by se to čekalo spíš tam, takže se to obrátilo.

Je to zázrak, když vyhrála čtyři zápasy na trávě za celou kariéru. Nevím co se stalo, ráda bych si s ní o tom popovídala. Vypadala jako veteránka na trávě, ty výměny byly fantastické. Měnila rychlost hry, přidala skvělé kraťasy a všechno jí klapalo. Rozdíl oproti minulosti je asi ten, že si věří na běhání. Dala sice pár dvojchyb, když byla nervózní, ale jinak zápas kontrolovala.

Překvapilo vás, jak to ustála?

Byla už ve finále v Paříži před čtyřmi lety, což pomohlo. Nedostala se tam omylem a tady už taky porazila dobré hráčky. Byla ve finále i na olympiádě, takže zkušeností má dostatek. Navíc si teď věří, což je 90 % úspěchu.

Jakou výhodu má jako levačka?

Výhoda tam je. Myslím, že leváci využívají servis ven z dvorce víc než praváci proti levákům. Má vynikající forhend křížem a klapal jí i servis ven z dvorce.

Prožíváte zápasy i za ní?

Samozřejmě prožívám, i když má jiný styl. Je ale schopná zahrát cokoliv. Tenisu rozumí a ví, co potřebuje udělat.

Jakou bude mít podle vás šanci ve finále?

Šance tam je. Asi by měla doufat, že zase zavřou střechu, protože jí to pod ní šlo výborně, když díky tomu nefoukal vítr. My Češi obecně hrajeme líp, když nefouká.

Čím to je?

To nevím, ale taky jsem nikdy neměla ráda vítr. Markétě tady navíc pomohlo zatáhnutí střechy už proti Pegulové, když prohrávala 1:3 ve třetím setu. Ve finále ale šanci určitě má, protože má nepříjemné údery, hlavně ten řezaný bekhend. Její forhend navíc skáče hodně vysoko.