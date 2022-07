Neskutečný pocit, krásný zážitek, nemůžu být šťastnější, líčila emoce po velké výhře Bouzková

Až do Wimbledonu nikdy nepřešla přes druhé kolo ženské dvouhry na grandsalmu, ale po nedělním triumfu už je Marie Bouzková v Londýně ve čtvrtfinále. A zvyká si na nové povinnosti, jako je třeba vítězný rozhovor na kurtu po velkých zápasech. V tom zatím posledním porazila Francouzku Caroline Garciaovou 7:5 a 6:2. „Neskutečný pocit, krásný zážitek,“ líčila v rozhovoru pro Radiožurnál vítězná vítězná Češka. Londýn 20:34 3. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marie Bouzková po vítězném míčku, který ji poslal do jejího prvního grandslamového čtvrtfinále | Foto: Matthew Childs | Zdroj: Reuters

Jak se cítíte jako čtvrtfinalistka Wimbledonu?

Neskutečný pocit, krásný zážitek. Na kurtu jsem si to moc užila. Všechno jsem zvládla nejlépe, jak to šlo. Nemůžu být šťastnější.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Marií Bouzkovou přímo z Londýna

Za stavu 1:0 na sety a 5:2 ve druhém jste podávala na vítězství. Mávalo to s vámi? Co jste si říkala?

Říkala jsem si, že ještě jeden gem. Že do toho dám všechno, budu mít dobrou energii. Chtěla jsem do toho vstoupit agresivně a mít to ve svých rukou. Začala dobrým returnem, řekla jsem si, že jsem s tím nemohla nic dělat. A jela jsem dál.

Za stavu 0:1 ve druhém setu jste se honily po kurtu a vy jste pak ukázala takový „nadalovský“ úder z bekhendu. Jaké to bylo pak, když začali lidé bouřit?

Úžasný míček. Ještě jsem ho na twitteru neviděla, určitě si ho uložím. Asi jeden z nejlepších prohozů, co jsem kdy zahrála. A bylo super, jak potom lidi skandovali. Říkala jsem si, abych po takovém míči hlavně nedala dvojchybu.

Bouzkova with an OUTRAGEOUS point



Wimbledon | LIVE on 9Gem and Stan Sport.#9WWOS #Tennis #Wimbledon pic.twitter.com/Ypgb2cdpNy — Wide World of Sports (@wwos) July 3, 2022

Propracovala jste se k výhře a k rozhovoru, na který možná ani nejste zvyklá. Co se vám honilo hlavou, když jste měla odpovídat jako vítězka tak velkého zápasu?

Mikrofon jsem ani neviděla, myslela jsem si, že žádný rozhovor nebude. Potom mi ukázali, že je na druhé straně. Ze začátku jsem byla hodně dojatá. Hodně emocí. Ale rozhovor jsem si užila, snad se to dalo poslouchat, protože jsem měla v sobě hodně radosti a emocí. Je to o každodenní dřině, ale hlavní je z toho mít taky radost.

Po minulém zápasu jste popisovala, kolik rituálů musíte zvládnout, aby všechno dopadlo dobře. Bylo teď něco jinak?

Všechno klapalo a myslím, že si to ukázalo i ve hře. Rituály stále fungují dál a dál. K večeři jsou před zápasem vždycky těstoviny s kuřetem. Zítra nehraju, takže dneska si můžu dát něco méně zdravého.

Takže třeba palačinky?

Už nejím lepek, možná po turnaji. Teď tady mají veganské bezlepkové čokolády a samozřejmě jahody se smetanou.

Čemu ještě přičítáte, že se to najednou takhle sešlo a jste ve čtvrtfinále Wimbledonu?

Je to o dřině. Není to jen díky bezlepkové dietě. Je to taky o týmu za mnou a o každodenní práci.

O tom jste mluvila i na kurtu. Byli tam všichni, které máte v týmu?

Chyběl tam kondiční trenér, který je ve Španělsku. A samozřejmě mamka s bráchou, ti jsou také součástí týmu.

Jak to sledují na dálku?

Dneska se dívali u babičky. Takže fandili od začátku. Bráchovi jsem před měsícem udělala účet na Skypu, takže mi posílá hlasové zprávy hned po zápase. Takže jako s prvními mluvím po zápase s bráchou, mamkou a babičkou.

Přiletí za vámi?

Myslím, že ne. Musíme držet rituály, takže zatím ne.