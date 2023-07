První zápas až na konci třetího dne Wimbledonu. ‚Nepamatuju si, že bych tohle zažila,‘ říká Kvitová

Tenistka Petra Kvitová zažívá na svém patnáctém Wimbledonu výjimečnou situaci. Ještě nikdy se jí nestalo, že by čekala na zápas úvodního kola tak dlouho jako teď. A to ještě byla ráda, že na rozdíl od některých účastníků turnaje utkání odehrála. Pomohlo i přesunutí na centrální dvorec, na kterém ještě do času večerního klidu porazila Italku Paoliniovou 6:4, 6:7 a 6:1. „Nepamatuju si, že bych tohle zažila,“ řekla Kvitová Radiožurnálu Sport. Londýn 10:47 6. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Petra Kvitová slaví vítězství v prvním kole Wimbledonu | Foto: Reuters, Dylan Martinez | Zdroj: Reuters

Když Petra Kvitová mluvila na kurtu jako vítězka, bylo krátce před tamější večerkou. Až na samém konci třetího dne tak zasáhla do turnaje. A nebýt přesunu na centrální dvorec, ani by zápas s Italkou Paoliniovou nedokončila.

„Nepamatuju si, že bych tohle úplně zažila. Vím, že jsem jednou měla hrát v pondělí, které propršelo, takže jsem hrála v úterý. Ale že bych takhle dlouho čekala a nakonec byla ještě přesunutá pod střechu… Jsem strašně ráda, že se to nakonec takhle uskutečnilo a že jsem hrála a odehrála první kolo. Někdo už je ve třetím kole, někdo neodehrál ani první. Úplně nevím, jestli to pořadatelé zatím zvládají, ale doufejme, že to nějak doženou,“ byla za změnu v plánu ráda Kvitová.

I když ze začátku nevěděla, co dřív. „Ležela jsem v šatně, pěkně jsem si pospinkávala a pak jsem dostala hovor, že budu přesunutá na centr. Z totální pohody a spaní jsem se začala trochu stresovat a začala jsem se připravovat na zápas, ještě na centr. Bylo to strašně moc emocí během 10 minut.“

„Když se člověk najednou dozví, že se jde na ten zápas, tak začne pomalu stoupat nějaký ten adrenalin. Vždycky chodím na tejpy k fyziu a podobné věci – vlasy, převléknout se. Samozřejmě i rozcvička a rychle i nějaké jídlo. Ne, že bych se úplně stresovala, ale tělo i mysl se na to začne připravovat.“

A jaké bylo po nějakém čase znovu vstoupit na centrální kurt? „Musím říct, že už když jsem šla tou uličkou, tak to bylo krásné. Trénovali jsme tam i před turnajem. Ta tráva trochu klouže na místech, kde to ještě není úplně vyběhané. Takže je to docela nepříjemné, už jsme během turnaje viděli i pár zranění. Jsem ráda, že jsem to zvládla bez újmy. A centr je samozřejmě krásný. Chápu, že někteří lidé odešli a nebylo to plné, ale i tak to bylo skvělé,“ byla Kvitová spokojená s atmosférou na centrálním dvorci i se svým výkonem.

Od vítězného turnaje v Berlíně nehrála deset dní a před Wimbledonem úplně netušila, jak úvod grandslamu zvládne.

„Jsem ráda, že se to tělo nějakým způsobem dalo dohromady, že jsem se i trochu vyléčila z toho nachlazení. Ještě pořád teda smrkám, ale už to je lepší. Tělo taky drží. Musím říct, že tráva je tu oproti Berlínu o dost pomalejší, takže zvyknout si na to zabere nějaký čas. Je to trochu náročnější na hlavu, ale jinak si myslím, že to bylo dobré. Neprohrála jsem si servis, takže na tom bych měla stavět,“ řekla Petra Kvitová po postupu do druhého kola Wimbledonu.