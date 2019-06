Už jsem byla smířená, že tady vůbec nenastoupím, říká Kvitová před Wimbledonem

„Všechno podřídila tomu, aby byla schopná hrát Wimbledon. Byli jsme dohodnutí s panem docentem Kolářem a s panem doktorem Kebrlem, že to vyzkoušíme až tady. Párkrát si tady zahrála, ale víte, jak to tady miluje na trávě, říkala, že to půjde zkusit a uvidí se. Nijak extrémně připravená není a je to hlavně o tom, aby ji ta ruka nebolelo. Uvidí se po prvním zápase,“ přiznal pro Radiožurnál trenér Jiří Vaněk, že zmínění lékaři doporučovali zatížit v květnu natržený sval na levém předloktí až v nejzazším možném termínu.

Takže až teď, dva dny před svým úvodním duelem proti Tunisance Ons Jabuerové si Petra Kvitová vyzkoušela aspoň jeden zápasový set, který by trochu simuloval zátěž v soutěžním utkání.

„Myslím, že můžu říct, že se toho nebála. Spadl z ní takový ten strach z toho, co by se mohlo stát. Dostala by nějaký signál, že jí to v tom místě začne tuhnout, v tom případě by okamžitě skončila,“ řekl Vaněk.

„Už jsem byla smířená, že tady vůbec nenastoupím. Ještě se to pořád stát může, člověk nikdy neví. Ta příprava je samozřejmě tragická, co si budeme povídat. Vzala jsem raketu pár dní zpátky, hrála jsem tady dvakrát, takže to není žádný zázrak. Bude to zajímavý Wimbledon,“ řekla Petra Kvitová, která do toho ještě ve Wimbledonu onemocněla. Takže dva dny jen ležela v domě, ve kterém během turnaje bydlí, a snažila se přebojovat i další zdravotní komplikaci.

„Úplně s humorem to samozřejmě brát nemůžu, ale jsem ráda, že mě ta ruka nebolí, čehož se všichni v okolí, trenéři a doktoři, báli a možná se ještě bojí, co to udělá, protože na to bude najednou hrozně veliká zátěž. To je jediné, co mě teď momentálně utěšuje. Tím, že mám rýmu a kašel, se myšlenky odvádějí jinam než na tu ruku, protože dýchání teď není nic extra,“ řekla Kvitová.

Bez velkých očekávání tak Petra Kvitová nastoupí do turnaje, který už dvakrát v minulosti vyhrála. A být to jiný grandslam, zřejmě by ještě ruku šetřila, myslí si kouč Jiří Vaněk.

„Být to na antuce nebo na betonu, asi bychom nehráli,“ řekl Vaněk. „Kouzlo Wimbledonu tu je, ale po tom všem, čím jsem si prošla, vím, že zdraví jena prvním místě. Ne že by mě strašili, ale tohle zranění nikdo nikdy neviděl a nikdo neví, co se stane, když se to přetíží nebo urve. Vysvětlili mi, že když se urve achillovka, sešije se to a jede se dál, ale u tohohle svalu nikdo neví co s ním. Taky už mám nějaké roky, takže se nehojím úplně nejrychleji, jak bych chtěla, ale zatím to drží. Když mě to začne bolet, bude to jasný signál, abych skončila,“ řekla Kvitová.

Petra Kvitová má před sebou ještě jeden zápasový trénink, než nastoupí k zápasu prvního kola. A právě den před startem se zranila před Roland Garros, o které tak na konci května přišla. Ale že by teď z pověrčivosti nešla hrát, o tom i vzhledem k malé praxi neuvažuje.

„Přeci jen jsem tu raketu nedržela mockrát, takže bych měla jít,“ řekla po svém prvním těžším tréninku ve Wimbledonu tenistka Petra Kvitová.

Nejslavnější grandslamový turnaj začne v pondělní poledne. Úvodní den se představí pět českých reprezentantů včetně čerstvé vítězky z Eastbourne Karolíny Plíškové.