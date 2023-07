Senzační titul Vondroušové, snová rozlučka Strýcové a napínavé finále mužů. Takový byl letošní Wimbledon

Historický zápis Vondroušové

Markéta Vondroušová vyhrála na travnatém povrchu před letošním Wimbledonem na okruhu WTA pouhé čtyři zápasy. I proto neměla před nejznámějším tenisovým turnajem velká očekávání a už po postupu do 3. kola byla spokojená.

Tam ale pro ní turnaj ani zdaleka neskončil. Cestou do finále mimo jiné zdolala krajanku Marii Bouzkovou, světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou a v semifinále Elinu Svitolinovou, díky čemuž postoupila do svého druhého grandslamového finále v kariéře. V něm na ní čekala Tunisanka Uns Džábirová, která v All England Clubu neúspěšně bojovala o titul už loni. A zásluhou rodačky ze Sokolova nebyla úspěšná ani letos.

Vondroušová totiž i přes čtyři ztráty podání ovládla finále dvakrát 6:4 a získala svůj první grandslamový titul. Stala se tak první Češkou od Petry Kvitové v roce 2014, která na britském grandslamu triumfovala. Navíc se zapsala do historie jako první nenasazená hráčka v Open éře, která vyhrála Wimbledon.

15 July 2023 ️



The day unseeded Marketa Vondrousova was crowned #Wimbledon champion. pic.twitter.com/Ut3SLlkJag — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

Alcaraz sesadil krále

Ve finále mužské dvouhry proti sobě nastoupili dva aktuálně nejlepší hráči světa: Carlos Alcaraz a Novak Djoković. Španělská světová jednička hrála o svůj druhý grandslamový titul a první ve Wimbledonu. Srbská legenda má z Wimbledonu mnohem více zkušeností. Djoković vyhlížel už osmý titul z All England Clubu, čímž by vyrovnal rekord Rogera Federera. Zároveň držel Djoković až do letoška desetiletou šňůru neporazitelnosti na místním centrálním dvorci.

Začátek zápasu odrážel zkušenosti obou hráčů, když Srb ovládl první set 6:1. V tiebreaku druhé sady však nevyužil setbol a nakonec ho ztratil, což se na něm odrazilo i ve třetím dějství, které prohrál 1:6. Ve čtvrtém setu však Alcaraz polevil, což Djoković využil, vyhrál ho 6:4 a poslal finále do rozhodující páté sady.

V pátém setu Alcaraz hned sebral Djokovićovi podání a svou výhodu až do konce zápasu udržel. Získal tak pro Španělsko první wimbledonský titul od triumfu Rafaela Nadala v roce 2010. Zároveň potvrdil svou pozici světové jedničky.

Pohádka Strýcové

Barbora Strýcová se po mateřské pauze vrátila na okruh WTA v dubnu, aby si ještě jednou zahrála několik oblíbených turnajů a definitivně ukončila kariéru. Její rozlučková sezona nyní získala jednoznačný vrchol, když vyhrála se svou spoluhráčkou Sie Šu-wej ženskou čtyřhru.

Na cestě do finále neztratila česko-tchajwanská dvojice ani set. A svou bilanci udržela i ve finále proti Elise Mertensové a Storm Hunterové.

Barbora Strýcová získala svůj druhý grandslamový titul. Před čtyřmi lety se radovala rovněž ve Wimbledonu. „Lepší konec jsem si nemohla přát,“ řekla šestatřicetiletá rodačka z Plzně po finále v rozhovoru pro Radiožurnál. Nyní se Strýcová soustředí na turnaj WTA v Praze a poslední grandslam sezony US Open.

"I couldn't ask for a better finish"



2023 Ladies' Doubles winner @BaraStrycova is ending her #Wimbledon career on a high pic.twitter.com/dDE0HDX55Y — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023

Juniorské úspěchy

Nebyly to jen Markéta Vondroušová a Barbora Strýcová, které získaly pro Česko wimbledonský titul. V dívčí čtyřhře se z úspěchu těšily Laura Samsonova s Alenou Kovačkovou. Jakub Filip poté vyhrál se svým italským spoluhráčem Gabriellem Vulpittou čtyřhru juniorů.

Jedinou českou zástupkyní ve finále, která své finále prohrála byla Nikola Bartůňková ve dvouhře dívek. I tak si ale na juniorských grandslamech připsala největší úspěch kariéry.

Introducing your 2023 #Wimbledon Junior Doubles champions



Congratulations to Laura Samsonova & Alena Kovackova and Gabriele Vulpitta & Jakub Filip pic.twitter.com/Xg6AsMrqtg — ITF (@ITFTennis) July 16, 2023