Vývoj jde dopředu, přimlouvá se Anderson za zavedení tie-breaku v rozhodujícím setu na Wimbledonu

Kromě velkých tenisových bitev přinesl letošní Wimbledon také myšlenku na konec jedné tradice. V rozhodujícím setu totiž na londýnském grandslamu nesmí rozhodnout tie-break a vítěz musí porazit soupeře rozdílem dvou gemů. A toto pravidlo výrazně prodloužilo některé zápasy až na více než šest hodin. Londýn 11:00 17. července 2018

Rekordní duel letošního Wimbledonu byl dlouhý 6 hodin a 36 minut. Na jeho konci se ale čerstvý finalista Jihoafričan Anderson moc neradoval a vypadal podobně jako poražený Američan Isner. Na nějaké větší emoce nebyly síly.

Tenis patří mezi konzervativnější sporty, a tak jediným grandslamovým turnajem, na kterém se hraje v mužském singlu v pátém setu tie-break, je US Open. V Melbourne, Paříži i Londýně tradice stále vítězí.

„Není tajemstvím, že to ani pro ostatní hráče není ideální. Když jste na kurtu šest a půl hodiny, tak je to hodně těžké a únavné. Osobně nevidím žádnou přidanou hodnotu tohoto systému,“ odpovídal Jihoafričan Anderson na dotaz novinářů, jestli by přeci jen nebylo lepší některé tradice nedodržovat.

Tenista, jehož hlavní zbraní je podání, totiž ve čtvrtfinále a semifinále strávil na kurtech skoro jedenáct hodin a dohromady neuvěřitelných 74 gemů. Podle tenisových legend Johna McEnroa a Matse Wilandera to už ale ohrožuje zdraví hráčů a také hrdina letošních wimbledonských maratonů s nimi souhlasí.

„Na US Open se hraje v pátém setu tie-break a nevidím v tom problém. Vývoj jde dopředu, a co bylo před desítkami let, nemusíme za každou cenu držet dnes. Lidé chtějí vidět napínavou bitvu a myslím, že jí vidí, i když se v pátém setu rozhodne v tie-breaku. Navíc lidi si zaplatili za dvě semifinále a málem viděli jenom jedno,“ poukazoval Anderson na to, že diváci museli čekat na duel Nadal-Djokovič až do večera.

Na posouvání zápasů doplatily i české vítězky deblu Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková, které tak přišly o možnost hrát na nejslavnějším kurtu. Podobně konzervativním sportem je i atletika, ale i tam se aktuální vedení snaží myslet na zdraví závodníků a třeba na příštím světovém šampionátu v Dauhá bude kvůli horku posunutý start maratonu až na netradičních čas 23:30. Třeba se za rok dočkáme i ve Wimbledonu jedné výrazné prolomení tradice.