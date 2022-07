Dvanáctiletá tenistka Sekerková zářila v Nadalově akademii, teď byla nejmladší účastnicí Wimbledonu

„Je to tady hezký, je tu hodně lidí. Ze začátku jsem byla trochu nervózní, ale pak už jsem si na to zvykla,“ vypráví Radiožurnálu dvanáctiletá Veronika Sekerková, jak se cítila v zápasech hned vedle centrálního dvorce a se spoustou diváků.

Těšilo ji, že aspoň poslední utkání ve skupině vyhrála a že i den před tím dokázala o dost starším tenistkám pokaždé sebrat po setu. Zase tak moc nechybělo, aby postoupila do závěrečných bojů, s tím přáním ostatně do Wimbledonu jela, ale na dva dlouhé duely během jednoho odpoledne ještě zřejmě neměla dost fyzických sil.

„Jak se hrály dva zápasy, tak to bylo hodně náročný a v tom druhém za stavu 6:1 pro mě už jsem fakt nemohla a prohrála jsem v super tie-breaku,“ popisuje mladá tenistka.

„Teď se musí všechno pospojovat tak, aby všechno bylo dokonalé. Tohle prostředí hrozně otvírá oči, vidíme, jak pracují o tři čtyři roky starší junioři. Není to jen o dřině, ale i o kvalitě práce, kterou teď budeme absolvovat,“ říká Ivo Sekerka, otec tenistky, bývalý ligový fotbalista a teď mládežnický kouč Bohemians, kde mimochodem hraje i bratr Veroniky.

„Ani já, ani žena nejsme tenisti. Tenis je sport, kde je hodně tlaku a stresu, ale klobouk dolů před Verčou, která si tlak nebo nervozitu nepřipouští,“ dodává Sekerka.

Z kurtu do školy

Účast na grandslamu v soutěži do čtrnácti let si Veronika Sekerková zajistila na začátku června na kvalifikačním turnaji v nedalekém Roehamptonu, kde se aspoň trochu seznámila s travnatým povrchem, ale podmínky tam a v letos stoletém wimbledonském areálu tady na Church Road prý nejsou úplně stejné.

„Tráva tam byla mnohem novější než tady, byla to prostě tráva, tady to je vydupanější,“ říká Veronika Sekerková, poté co si vyzkoušela wimbledonské kurty. Na nich sice bojovala sama, ale poprvé zažila, jaké to je mít na zápasech kouče.

„Tady byl úplně poprvé můj trenér, ještě nikdy se mnou nebyl,“ říká mladá hráčka, které teď při Wimbledonu pomáhal Petr Vaníček, kouč 1. ČLTK z pražské Štvanice, kde Veronika Sekerková přes rok běžně trénuje.

„Vždycky hraju ráno hodinu, pak jdu do školy a pak hraju od tří znovu. Takže hraju dvakrát denně, ale chodím do školy. Někdy chybím, ale většinou tam jsem,“ vysvětluje.

Dvanáctiletá Veronika Sekerková měla zatím normální výuku, i když budou turnaje zřejmě přibývat. A třeba i trofeje, které talentovaná tenistka celkem často vozí. Třeba loni na podzim vyhrála neoficiální mistrovství Evropy hrané v akademii Rafaela Nadala na Mallorce.

„Jednou jsem ho tam viděla, ale jinak se tam moc nepohyboval. Bylo to dobré, protože jsem tam hrála se stejně starými, takže jsem to měla docela pod kontrolou,“ usmívá se tenistka, která teď ve Wimbledonu v prvním ročníku turnaje do 14 let narážela na starší soupeřky, ale o výsledky až tolik nešlo.

„Je to pro nás obrovská zkušenost, protože prostředí, které tu je, je naživo neskutečné, když vidíte, jak to funguje v profi tenise. Má možnost se tu potkat s velkými hráči, sedí vedle nich. Jsou to pěkné věci a myslím, že to Verča do budoucna ocení,“ pochvaluje si novou zkušenost Ivo Sekerka, který svou talentovanou dceru v Londýně doprovázel.